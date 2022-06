Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Emmanuel Macron tornou-se em abril deste ano o primeiro presidente reeleito em França nos últimos 20 anos (mesmo que com números que fizeram soar alarmes), menos de dois meses depois teve uma vitória com sabor a quase derrota na primeira volta das legislativas gaulesas mas continua particularmente atento a tudo o que envolva futebol. Em relação a Kylian Mbappé, que esteve com pé e meio no Real mas ficou no PSG, foram várias as conversas do líder francês com o avançado; agora, o foco passou a ser Zidane.

“Não, não falei com ele. Mas tenho uma grande admiração por ele, como jogador e treinador. Ganhou três Ligas dos Campeões com o Real [como treinador], que tanto desejamos para os nossos clubes. Quero que ele volte para promover a França”, comentou na semana passada em entrevista à RMC, a meio da reta final decisiva para o sufrágio eleitoral da primeira volta das legislativas que decorreu este domingo.

Alguns clubes da Ligue 1 começam a não achar muita piada à forma como o presidente francês se tornou quase um aliado de Nasser Al-Khelaïfi e companhia na tentativa de fortalecer o PSG para chegar finalmente à glória europeia mas um dos entraves nesse novo desejo de Macron depois de Mbappé pode chegar da própria seleção e ainda antes do Campeonato do Mundo do Qatar, entre novembro de dezembro.

🇫🇷🇭🇷 #FRACRO 🔸 A França não vence há 4 jogos

🔸 já não pode renovar o título da #NationsLeague

🔸 e provavelmente terás tanta dificuldade como nós a recordar-te da última vez que os viste jogar à bola como deve ser 🤷‍♂️ pic.twitter.com/0F4g5QyMWw — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) June 13, 2022

Depois de ter permitido uma surpreendente reviravolta no Stade de France frente à Dinamarca, com o 2-1 de Cornelius a surgir aos 88′ (num jogo que não contou com Didier Deschamps, que perdera o pai alguns dias antes), os bleus somaram dois empates em Split com a Croácia e em Viena com a Áustria e ficaram proibidos de ter mais escorregadelas até ao final da fase de grupos da Liga das Nações. No entanto, e se a situação não estava propriamente fácil, pior ficou com mais um desaire caseiro, agora com a Croácia.

🇫🇷🇭🇷 #FRACRO Selecção Francesa: um fenómeno de nível #StrangerThings, capaz de fazer Benzema 🇫🇷, o melhor jogador da #UCL 21/22, desaparecer e destacar-se com… mais acções defensivas do que remates 🤷‍♂️#NationsLeague pic.twitter.com/nDRC0aR2JF — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) June 13, 2022

Naquela que acabou por ser uma vingança pela final do último Mundial, na Rússia, os balcânicos chegaram ao golo logo aos cinco minutos numa grande penalidade convertida por Modric e seguraram depois esse 1-0 até ao final, com Benzema e Mbappé a fazerem dupla no ataque de início mas jogadores como Tchouameni, Pavard, Griezmann ou Coman a serem lançados apenas na segunda parte. Com este resultado, não só a França, campeã em título na Liga das Nações e uma das potenciais favoritas à revalidação da vitória no Mundial pela constelação de estrelas que foi criando, ficou fora da Final Four (a Dinamarca bateu a Áustria por 2-0) como vai agora jogar com os austríacos pela não descida aos grupos B da competição.

Além dos episódios que já vão sendo um hábito na seleção francesa, mais recentemente com a especulação a vir da relação entre Benzema e Mbappé depois da permanência do jovem avançado em Paris quando o companheiro gaulês tinha inclusive ajudado a escolher casa em Madrid, também a posição de Deschamps começa a ser discutida, na sequência não só da eliminação da Liga das Nações mas da derrota nos oitavos do último Europeu. E o nome mais vezes apontado como sucessor é conhecido: Zinedine Zidane.