A série Squid Game, o maior êxito de sempre da Netflix, está de volta, mas as novidades não ficam por aqui. Após a confirmação da tão aguardada segunda temporada, a plataforma de streaming foi mais longe e anunciou esta terça-feira um concurso baseado na série. Com 456 jogadores de todo o mundo, a competição conta com um prémio de 4, 56 milhões de dólares (4,3 milhões de euros).

“Viram o drama, agora é a vossa oportunidade de participar na maior experiência social de sempre da Netflix”, anunciou a empresa, que quer dar aos fãs uma experiência de imersão no universo de Squid Game.

As inscrições para o “Squid Game: The Challenge” já estão abertas, com a promessa de uma competição repleta de desafios inesperados onde os jogadores nunca saberão o que está por vir no caminho para se tornarem o último sobrevivente.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

Através do link “SquidGameCasting.com“, fãs de todo o mundo podem inscrever-se para fazer parte do concurso. Basta terem pelo menos 21 anos, saber falar inglês e não ter ligações à All3 Media Group ou à Netflix.

Os concorrentes têm de submeter um vídeo de um minuto e estar disponíveis por um período de quatro semanas, que se antecipa ser em 2023. Para já, ainda não foi divulgada uma data para a estreia, que vai contar com dez episódios.

Na série ficcional, centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para participar numa série de jogos infantis de vida ou de morte. O prémio é tentador, mas perder tem consequências fatais.

A Netflix garante uma experiência mais moderada onde o pior destino é “ir para casa de mãos vazias”. “Ganhem ou percam, todos os concorrentes sairão ilesos. Mas se ganharem, ganham em grande”.

A primeira temporada de Squid Game foi lançada em setembro de 2021 e rapidamente se tornou um fenómeno por todo o mundo, com mais de 1,65 mil milhões de horas vistas em 28 dias após a estreia. Criada e dirigida por Hwang Dong-hyuk, a série serve como metáfora para a violência da luta de classes na Coreia do Sul.

No domingo, a plataforma de streaming confirma finalmente que a segunda temporada está a chegar, depois de Hwang Dong-hyuk ter anunciado, em novembro do ano passado, que Squid Game ainda não tinha chegado ao fim.