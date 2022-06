Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sem fumo, sem ruído, com a notícia confirmada para fora quando tudo estava tratado: depois das notícias que davam conta da saída de Fábio Vieira para o Arsenal, a SAD do FC Porto confirmou num comunicado à CMVM o negócio com o conjunto londrino que está apenas dependente da realização de exames médicos. O jogador, que estava de férias na Grécia, já chegou a Inglaterra e será apresentado nos próximos dias.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um princípio de acordo com o Arsenal FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Vieira pelo valor de 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias”, explicou o comunicado.

Em atualização