Uma “história erroneamente rotulada como ‘prostituição infantil'”, “o perdão é importante, mas as consequências também são” e uma pessoa “acima da lei”. São algumas das acusações feitas pelas vítimas que prestaram declarações no decorrer do julgamento de Ghislaine Maxwell, socialite que esta terça-feira foi condenada a 20 anos de prisão por aliciar raparigas menores que seriam depois abusadas sexualmente pelo milionário norte-americano Jeffrey Epstein.

