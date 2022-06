Tiago Antunes, da Efapel, venceu esta quinta-feira o prólogo do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho e parte sexta-feira com a camisola amarela para a primeira etapa da prova.

O contrarrelógio de oito quilómetros foi cumprido pelo ciclista da Efapel em 10.23 minutos, à média de 46,228 km/h.

O pódio completou-se com dois ciclistas da Euskaltel-Euskadi, equipa que colocou quatro ciclistas no top-10 e toda a equipa nos quinze primeiros.

O segundo posicionado foi Mikel Aristi, a seis segundos do vencedor, e o terceiro Asier Etxeberria, a sete segundos de Tiago Antunes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A equipa basca lidera por equipas.

“Sabia que estava em boa forma, mas há corredores mais fortes no contrarrelógio. Por isso, não contava com esta vitória”, disse no final Tiago Antunes.

Vamos tentar defender a liderança, esta é a corrida da minha região, estou em casa, o que dá uma motivação extra. Os resultados demonstram que estou em boa forma e espero que os próximos dias continuem a demonstrá-lo”, prosseguiu.

A primeira etapa em linha, nesta sexta-feira, vai ligar a Adega de São Mamede da Ventosa, em Torres Vedras, a Sobral de Monte Agraço, ao longo de 150,8 quilómetros, com um traçado propício para chegada ao sprint.