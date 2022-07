Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado na madrugada deste domingo a 55 quilómetros de Olhão, no distrito de Faro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Pelas 04:03 (hora local), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 3.2 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 55 quilómetros a sul-sudeste de Olhão”, lê-se no comunicado do IPMA.

“Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).