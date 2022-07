Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Baile da Rosa voltou a iluminar o Mónaco após dois anos de adiamentos. E o príncipe Alberto voltou a aparecer em público sem a princesa Charlene, a grande ausência naquele que é o ponto alto da calendário social no principado.

O evento de caridade marca a tradição monegasca desde 1954 e é realizado na Salle des Etoiles do Sporting Monte-Carlo. Março é o mês em que por tradição se realiza a cerimónia mas devido à pandemia da Covid-19 a edição foi adiada para dia 8 de julho. Presidido pelos príncipes Alberto e Charlene do Mónaco, este é um evento que junta celebridades internacionais na angariação de fundos para a Fundação Princesa Grace, responsável por ajudar crianças e jovens. A gala decorreu num ano especialmente marcante, por coincidir com os 40 anos da morte de Grace Kelly

Depois da morte do criador alemão Karl Lagerfeld, amigo pessoal da princesa Carolina e responsável pela direção criativa do evento ao longo de uma década, os destinos do Baile da Rosa estão agora nas mãos de outra figura próxima da família Grimaldi: coube ao famoso designer de calçado Christian Louboutin a responsabilidade pelo tema deste ano, “Les années 20, le retour” — ou o retorno dos anos 20, para um ambiente vintage digno do mais luxuoso cabaret.

Entre o desfile de looks, um dos destaques foi para o vestido da princesa Alexandra de Hanôver. Bonito e vistoso, vermelho e branco, chiffon e volumoso, são estas as características que marcaram a escolha da filha mais nova de Carolina do Mónaco, que terá sido uma das primeiras estrelas a calçar Louboutin, nos anos 90, ainda a relativa distância do boom que o mago dos stilettos viria a conhecer.

Não só os convidados deram que falar no início da cerimónia mas também os detalhes do palco principal onde se desenrola o evento. 14 mil rosas, 900 cadeiras de ouro Napoleão, 400 velas e 1700 metros de toalhas de mesa. São estes os números exatos dos motivos decorativos na Salle des Etoiles. Os arranjos contaram ainda com lâmpadas rosa decoradas com borlas da mesma cor, e ramos de rosas e vasos de ouro não faltaram nas mesas dos convidados.

De acordo com a bíblia do social Tatler, não faltou sequer uma tômbola e felizes contemplados com o sorteio: os prémios para os convidados presentes incluiram carteiras Louis Vuitton, joalharia Chanel e ainda o aluger de um jato privado. O fogo de artifício conferiu brilho extra ao serão e a realeza não perdeu a oportunidade de dançar quando “I Feel Love” de Diana Ross invadiu as colunas de sim.