Uma longa-metragem biográfica sobre a cantora britânica Amy Winehouse vai ser realizada por Sam Taylor-Johnson, realizadora do filme Cinquenta Sombras de Grey. Back to Black vai contar a história de vida e da carreira da cantora britânica que morreu em 2011, com apenas 27 anos, vítima de intoxicação causada pelo consumo de álcool.

“A [produtora] Studiocanal está a preparar-se para realizar Back to Black. O projeto está a avançar pelas mãos de Sam Taylor-Johnson, que está a dirigir a longa-metragem sobre a vida e a música de Amy Winehouse” — diz a indústria à Reuters.

A revista online americana Deadline revela que Matt Greenhalgh será responsável pelo guião e a produção estará entregue ao Studiocanal juntamente com Alison Owen, Debra Hayward e Tracey Seaward. Nas próximas semanas vão realizar-se os castings para escolher quem será a protagonista.

A vida da vencedora de seis Grammy’s já inspirou vários documentários sendo que o mais recente — realizado em 2021 para relembrar os 10 anos da sua morte — foi narrado pela sua mãe e transmitido na BBC. Em 2015, o documentário AMY valeu ao realizador Asif Kapadia um Óscar na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem. O pai da cantora de Rehab comunicou que a família não se revia no filme.

O filme está a ser realizado com todo o apoio da propriedade de Amy Winehouse”, assegurou a Studiocanal.

Taylor-Johnson é conhecida pela produção da trilogia de filmes Cinquenta Sombras de Grey (Fifty Shades of Grey, no original) que foram depois transformados em obras literárias. Realizou, ainda, episódios para as séries Gypsy, da Netflix, e Solos, da Prime Video.