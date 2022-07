Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está a chegar “Scoop”, o filme que vai reencenar a famosa e desastrosa entrevista do Príncipe André à BBC, em 2019, e tem o guião a ser escrito por Peter Moffat para a produtora The Lighthouse.

A notícia foi avançada em exclusivo pelo Deadline, que refere que a “novidade” não será bem recebida no Palácio de Buckingham. Se não se recorda, a entrevista à BBC foi transmitida em novembro de 2019. Nela, André revelou a sua amizade com Jeffrey Epstein, criminoso condenado por escândalos sexuais, e que fora encontrado morto dois meses antes.

A arrogância, a ignorância que o Príncipe transpareceu na entrevista e, segundo o Telegraph, o facto de não ter expressado qualquer arrependimento pela sua amizade com Epstein, não caíram bem na esfera pública… nem na família real. Dias depois, André foi afastado da vida pública da família e, mais recentemente, perdeu mesmo o título honorário da cidade de York.

Apesar de ainda não haver realizador e do casting ainda não ter começado, a produção vai arrancar em novembro e o ator Hugh Grant é, segundo a imprensa de Hollywood, o preferido para interpretar o papel de André.

“Scoop” baseia-se no livro “Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews”, escrito por Sam McAlister. No filme, será abordada a forma de como a equipa do programa Newsnight conseguiu a entrevista e o que levou o príncipe a aceitar o convite.