A chegada de dois aviões Canadair para Portugal só deverá acontecer no final de 2025 ou mesmo já em 2026, avança o Jornal de Notícias. Ou seja, mais tarde do que previsto pela secretária de Estado: Patrícia Gaspar tinha afirmado que o Governo ia tentar ter os meios ainda em 2024/25.

Portugal não está sozinho neste negócio, trata-se de uma compra conjunta da União Europeia que implica um investimento de 70 milhões de euros: 63 milhões do programa da Comissão Europeia rescUE e os restantes sete milhões do Orçamento do Estado.

A compra conjunta prevê 12 aviões Canadair para seis Estados-membros. As negociações para a aquisição destes meios aéreos deverão começar no outono, quando terminar a época de incêndios na Europa, afirmou ao jornal o fabricante. Os aviões do modelo DHC-515, deverão começar a ser fabricados no final deste ano ou no início do próximo.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais conta atualmente em Portugal com 60 meios aéreos.