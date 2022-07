Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É grave a galopante desertificação humana de vastas parcelas do país continental e insular, entre outros imbróglios que tais, mas pouca atenção recebe porque o sound bite da política partidária, a hiperbolização das causas fraturantes e o espectáculo das redes sociais absorvem, dominam ou perturbam a vida pública e sacodem para mais tarde as conversas que verdadeiramente importaria ter aqui e agora. Felizmente aparecem livros como este, que expõem tentativas antigas de resolver os mesmos e já velhos problemas, mas das quais, todavia, pouco mais ficou que “desconhecimento generalizado” (p. 8).

Num livro que comprova a excelência do trabalho da editora Dafne, a alta qualidade das reconstituições de plantas, alçados e mapas pelo desenhador digital Daniel Duarte Pereira, e o design maduro — que boa que é, esta paginação clara e limpa! — de Pedro Nora, Filipa de Castro Guerreiro (n. 1976) redescobre as sete colónias agrícolas construídas de 1936 a 1960, de Pegões a Paredes de Coura e Vila Nova do Barroso (p. 90), como tentativa de “fixar população” e “aumentar a produtividade e promover a transformação dos trabalhadores agrícolas em pequenos proprietários”, salvaguardando ao mesmo tempo “a diversidade de expressões arquitetónicas e de estruturas de povoamento” que “atendeu à geografia local” (p. 8). Esta campanha — documentada fotograficamente pelos Estúdios Novais e um pouco também pelo redescoberto Artur Pastor — teve, verdade seja dita, um efeito muito reduzido em termos de área de intervenção e número de famílias médias instaladas nos casais que eram a unidade-base das colónias agrícolas, mas partiu da boa ideia de dividir baldios em glebas e incentivar a respetiva colonização (p. 23) através do regadio — algo que vinha de meados da década de 1920, e que o ministro das obras públicas Duarte Pacheco (1900-43) retomou com a lucidez e o ímpeto que tanto o caracterizaram.

