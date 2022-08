Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Uma primeira oferta, uma outra sondagem, ainda nada de fumo branco. Depois das saídas de Vitinha e Fábio Vieira em junho, o FC Porto fixou como prioridade a contratação de dois médios (além de um central que era David Carmo e de um extremo que era Gabriel Veron, neste caso entre outras opções) para ter um outro equilíbrio no plantel mas as investidas iniciais por André Almeida, do V. Guimarães, não tiveram sucesso até ao momento. No entanto, Sérgio Conceição está prestes a garantir mais uma alternativa para o setor e também vinda do mercado nacional: André Franco, médio do Estoril, está a caminho do Dragão.

O acordo que avançou esta quinta-feira em definitivo, já depois de algumas notícias desmentidas pelo Sporting que colocavam o esquerdino como possível alvo dos leões neste mercado – e com essa indicação nos bastidores de que estaria prestes a rumar à Invicta. O FC Porto vai pagar quatro milhões de euros por 90% do passe, num negócio avançado pelo jornal O Jogo, e André Franco vai assinar até 2027. Ainda assim, segundo confirmaram ao Observador, a hipótese de chegar outro médio mantém-se em aberto.