Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já não fez parte dos convocados do Palmeiras que viajaram até Belo Horizonte para defrontar o América, soube apenas mais tarde que o conjunto comandado por Abel Ferreira ganhou pela margem mínima o jogo e garantiu com isso a liderança do Campeonato no final da primeira volta, chegou na manhã desta sexta-feira à Invicta tendo à sua espera Vítor Baía, administrador da SAD. Depois do acordo alcançado ao início da tarde desta quarta-feira, Gabriel Veron foi confirmado como segundo reforço do FC Porto. Os dragões não revelaram em termos oficiais os valores da transferência, mas a mesma terá ficado por 10,25 milhões de euros, pagos em tranches diferentes, com o Palmeiras a ter uma percentagem da mais-valia.

“Estou agradecido por tudo que vivi dentro do Palmeiras. Cheguei aqui como um menino e saio como um homem, sabendo das minhas responsabilidades e do potencial que tenho. Agradeço principalmente aos meus companheiros, à direção e ao Abel Ferreira que nestes dois anos de trabalho tanto me auxiliou e me preparou para este momento em que deixo o clube para viver e jogar na Europa. Estou muito feliz com este novo desafio na carreira. Apesar de ser tudo muito novo sinto-me preparado e confiante para atuar no futebol europeu. O FC Porto é um clube gigante e de muita tradição, entrar em campo com essa camisola vai ser a realização de um sonho”, tinha destacado antes de assinar contrato até 2027.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estamos aqui para apresentar o nosso novo atleta Veron, que a partir deste momento está integrado na nossa equipa. Temos muita esperança no futuro e no seu sucesso, que será da equipa e de todos. Vem para uma equipa campeã e vai ser mais um a lutar por novos títulos. Quero desejar-lhe as maiores felicidades. Qualquer jogador que apresentamos é sempre na expectativa de que poderá acrescentar alguma coisa mais ao nosso plantel. Este, como todos, tem o aval do treinador, é um elemento em que acreditamos e ele tem de provar que estamos certos, no momento em que a nossa escolha recaiu nele. Plenamente confiante que acertámos mais uma vez”, destacou Pinto da Costa, presidente portista, na apresentação.

“Mais mexidas? Não é isso que estamos aqui a tratar. Os reforços são aqueles que o treinador acha necessários e que estão ao nosso alcance. Não vou criar expectativas, temos muito respeito pelos nossos adeptos. Dirigimos o clube de dentro para fora e não de fora para dentro”, acrescentou.

“Estou muito feliz, muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. Estou a sentir-me em casa. Vou dar o meu melhor todos os dias. Sei que o FC Porto é o maior de Portugal, fiz um a ótima escolha. Quando ouvi a proposta do FC Porto não quis ouvir mais nenhuma. Venho com uma grande expectativa. Falei com Abel, falou muito bem do mister [Sérgio Conceição], que era um ídolo para ele. O Abel deixou bem claro que é bem mais exigente do que o próprio Abel. Mas quando assim é , é porque quer o seu bem. Deixou claro que vai ser mais exigente do que ele mas isso vai ajudar-me em campo e fora dele também. O FC Porto tem grandes jogadores e vou aprender mais do que ensinar”, destacou o extremo.

LIVE: Gabriel Veron 2027 ????⚪

https://t.co/YT6B4cgusI — FC Porto (@FCPorto) July 22, 2022

Nascido em Assu, no Rio Grande do Norte, Gabriel Veron foi “descoberto” pelo agente João Quebra Osso, que contratou o jovem talento para o “seu” Santa Cruz do Natal quando tinha apenas 13 anos. Dois anos depois, cobiçado pelos principais conjuntos brasileiros, o extremo seguiu para São Paulo, ganhando pelo Palmeiras os primeiros títulos estaduais, nacionais e mundiais (Mundial Sub-17 de clubes em 2018 e 2019) antes de ser considerado o MVP do Mundial Sub-17 de seleções organizado e ganho pelo Brasil. Nesse ano, em novembro, Veron estreou-se na equipa principal do Palmeiras, onde esteve até agora com todo o sucesso coletivo alcançado com Abel Ferreira: duas Libertadores, dois Campeonatos Paulistas, uma Taça do Brasil e uma Supertaça Sul-Americana. Em 2022, o extremo leva já 35 jogos entre Brasileirão, Paulistão, Taça do Brasil, Taça dos Libertadores e Supertaça Sul-Americana, com dois golos e seis assistências.