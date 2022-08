Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num tempo de dois canais, quando o “screen time” ainda não existia, a programação infantil tinha um tempo limitado e a oferta – e crescimento – dos videoclubes expandia um universo de filmes de ação, crime, aventura e fantasia, “Duarte & Cª.” existiu com a fórmula certa, influenciando quem apanhou a transmissão original, nos 1980s, e outra miudagem que apanhou a transmissão da série na década seguinte. Porquê? Fórmula certa, mas não secreta, associada àquela bela ingenuidade de quem queria fazer coisas, mas não tinha meios para as fazer. A série que vive bem na memória de quem hoje tem mais de 35 anos está a chegar aos poucos ao RTP Arquivos. Por agora, duas das cinco temporadas já estão disponíveis.

Criação de Rogério Ceitil, que na década anterior tinha sido responsável por “Zé Gato”, “Duarte & Cª.” foi a sua tentativa de replicar em Portugal uma certa narrativa da ficção dos filmes de ação norte-americanos que iam chegando cá. Misturava ainda humor e aquele tipo de investigação expectável, sem maravilhamento, mas com uma dose bastante satisfatória de entretenimento. Mesmo quando se era criança e se viu “Duarte & Cª.” pela primeira vez, ainda com a ausência do conceito kitsch na cabeça, ou a terrível ideia do “tão mau que é bom”, uma coisa era constantemente transparente, mesmo que o cérebro fosse pequeno para processar essa informação: quem fazia a série estava muito consciente das suas limitações.

