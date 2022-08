Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Cerimónia de profundo benfiquismo”. Foi assim, com esta expressão, que o Benfica anunciou aos sócios, adeptos e simpatizantes que poderiam despedir-se pela última vez de Fernando Chalana, em pleno Estádio da Luz, durante a tarde desta sexta-feira. Depois do velório na Basílica da Estrela e antes do funeral no Cemitério do Alto de São João, o Pequeno Genial passou pelo relvado encarnado e foi homenageado por centenas de pessoas.

O calor tórrido que se fazia sentir a meio da tarde não afastou todos os que quiseram marcar presença na derradeira recordação de Chalana. Ainda no exterior da Luz, muitos paravam para ver as imagens de lances, assistências e golos do antigo internacional português que iam passando no ecrã gigante exatamente por cima da porta 18, bem em frente à estátua de Eusébio. Quatro portas do estádio abriram ainda antes das 15h, para receber todos aqueles que quisessem entrar, e o suporte onde seria colocada a urna estava já posicionado junto ao canto esquerdo da grande área do Topo Sul — ou seja, bem junto ao corredor esquerdo onde Chalana preferia atuar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.