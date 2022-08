Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A notícia não foi propriamente uma surpresa para um círculo próximo de Fernando Chalana mas nem por isso apagou o choque do desaparecimento daquele que foi um dos melhores jogadores nacionais de sempre. Por isso, entre amigos, companheiros de equipa e adversários que fora das quatro linhas eram tão ou mais próximos do que aqueles com quem partilhava balneário, todos jogaram na mesma equipa na altura de falar sobre Chalanix, o Pequeno Genial que marcou uma geração com um pé esquerdo de exceção.

“É um dia muito triste para toda a nação benfiquista, direi que é um dia muito triste para todos os amantes do futebol. O nosso génio, depois de sofrer tanto nestes últimos tempos, acabou por escolher o dia 10 para nos deixar e para partir em paz… É um dia muito triste para todos nós, é ver partir um dos maiores ídolos do futebol nacional, um dos maiores símbolo do clube e que terá de certeza um lugar na história do clube para todo o sempre, por tudo o que ele fez, por tudo o que foi e por todas as memórias enormes e de grande satisfação que temos dele. Todos os que vivemos o clube temos memórias do Chalana… Aquilo que fazia nos campos… Depois quem teve oportunidade de trabalhar junto dele e de conhecê-lo como pessoa, tenho inúmeras memórias. Foi meu treinador no último ano e começa por ser aí o início do problema dele, pela forma como se empenhou numa fase em que não estávamos bem. Foi o meu último treinador em campo. Isso revela também o que era a ligação ao clube. Para a minha geração, para a geração dele, foi talvez o maior génio do futebol português”, disse Rui Costa, agora presidente do Benfica, à BTV.

“Era um jogador genial. Hoje em dia diz-se a palavra craque com muita facilidade mas craque era Chalana, fintava para dentro, para fora, cruzava… Era um futebolista sensacional. Como homem, estivemos na Seleção várias vezes e era alguém que não tinha vaidade nenhuma, humilde. Era muito grande o talento e a humildade, não era por acaso que jogadores de vários clubes davam-se todos bem com ele”, frisou Augusto Inácio à Rádio Observador. “Se o deixassem ir de frente, havia poucas possibilidade de parar o Chalana… Não se sabia para onde ia fintar, não se podia deixar virar. Algumas vezes tive de dar umas porradas, um génio como ele só dava assim às vezes… À terceira se calhar ficava chateado mas no final do jogo dava-se um abraço, havia pureza naqueles tempos. Com tanta falta que sofria perante o talento que tinha, acabar o jogo e ter aquele fair play não estava ao alcance de qualquer um”, acrescentou.

[Ouça aqui o testemunho de Augusto Inácio à Rádio Observador]

“As minhas primeiras palavras são para a família, para a Cristina, a mulher, e para Mariana. Quero partilhar com elas esta dor que estão a viver. É um dia de profunda tristeza. Sabíamos que o Chalana tinha uma doença degenerativa e que esta notícia ia chegar, mais dia menos dia. Mas é um bocado de nós que parte, pelos momentos que partilhámos enquanto jogadores, na relação que mais tarde tive como treinador do Chalana e, depois de terminar a carreira, pelos momentos que vivemos juntos. O futebol português está triste porque perde um dos seus mais legítimos representantes. A genialidade do Chalana esteve omnipresente nos estádios. Hoje é dia de celebrarmos, de nos levantarmos e de batermos palmas a um dos maiores jogadores de sempre do futebol português. Quero que ele descanse em paz, deixa uma saudade imensa em todos nós”, comentou na RTP3 Toni, ex-companheiro e treinador de equipa no Benfica.

“É um dia muito triste, com a partida de um génio. Triste não apenas para todos os benfiquistas como também para o mundo do futebol. Tivemos a oportunidade de ver um génio dentro de campo e também fora dele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele enquanto treinador e pude sentir não só o amor que ele tinha pelo Benfica, como também pelo futebol. É uma perda muito grande, todos nós estamos tristes. Quero deixar uma palavra à família, à sua filha Mariana por quem ele tinha um carinho especial. É triste ver partir um ídolo, um génio, aos 63 anos. Resta-nos continuar a reviver os momentos que passámos diariamente e os mais jovens que pesquisem e vejam quem foi Fernando Chalana, um exemplo dentro e fora de campo. Vamos guardar sempre as melhores memórias dele no nosso coração”, disse o antigo jogador Simão Sabrosa, que ainda hoje está na estrutura do clube e que trabalhou com Chalana.

“Um grande amigo que guardarei para sempre no meu coração”, escreveu na sua página do Instagram o médio Bernardo Silva, que tinha em Chalana um dos seus maiores ídolos no futebol. “O Homem morre, mas o Génio será eterno. Obrigado por tudo o que deste ao nosso Futebol, Lenda”, salientou César Peixoto, antigo jogador do Benfica e internacional que é hoje treinador do P. Ferreira.

O Homem morre, mas o Génio será eterno. Obrigado por tudo o que deste ao nosso Futebol, Lenda ???? pic.twitter.com/8BZv4nwbG6 — César Peixoto (@CesarPeixoto8) August 10, 2022

“É com profunda tristeza que lamento a morte do Pequeno Génio Fernando Chalana, internacional português e uma referência do Benfica. O Chalana espalhou magia e arte pelos campos de futebol, deliciou os adeptos com a sua fantasia e conquistou a admiração de todos os outros que acompanham o desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo. Foi um dos melhores jogadores do nosso futebol, com destaque para as exibições no Campeonato da Europa de 1984. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica. Chalana era um ser humano de qualidades excecionais”, destacou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. De referir que, já a partir de hoje, todas as provas organizadas pela Federação irão cumprir um minuto de silêncio.

Até sempre, ???????????????????????????? ????????????????????????. Farás para sempre parte da nossa história, Fernando Chalana. pic.twitter.com/U9BBgAWgJn — Portugal (@selecaoportugal) August 10, 2022

“A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Fernando Chalana, antigo jogador e treinador do Benfica e internacional português. Natural do Barreiro, Fernando Chalana nasceu a 10 de fevereiro de 1959 e representou o Benfica durante 13 temporadas, entre 1974-1984 e depois de 1987 a 1990. Representou a Seleção Nacional em 27 ocasiões e foi uma das figuras de Portugal no Euro-84. À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do Benfica em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências”, recordou em comunicado o órgão que tutela as competições profissionais.

“Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao Benfica”, escreveu João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na sua conta oficial do Twitter.

Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade.

Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica. pic.twitter.com/2mAqSHJ6ER — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 10, 2022

“Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana”, escreveu o FC Porto. “Uma grande figura do futebol português. Descansa em paz, Fernando Chalana”, destacou o Sporting. “Partiu aos 63 anos Fernando Chalana, futebolista genial que se destacou no Euro-84 ao serviço da equipa de todos nós e que defendeu a camisola do Belenenses na temporada 1990/91, na qual disputou 14 partidas. Neste momento difícil e em nome de toda a família belenense, os Órgãos Sociais do clube endereçam a todos os familiares e amigos de Chalana as mais sentidas condolências”, referiram os azuis. Também o Bordéus, onde jogou entre 1984 e 1987, deixou uma mensagem através das redes sociais.

Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana.#FCPorto pic.twitter.com/SsKYV2PLWY — FC Porto (@FCPorto) August 10, 2022

Uma grande figura do futebol português. Descansa em paz, Fernando Chalana ???? pic.twitter.com/N7XI0OTfhu — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 10, 2022

Descansa em paz, Fernando Chalana! ???? ???? Consulta nota de condolências dos Órgãos Sociais do #Belenenses em https://t.co/QmamasWcpO #tweetpastel pic.twitter.com/Epchqck7dz — Os Belenenses (@CFosBelenenses) August 10, 2022

O SC Braga endereça as mais sentidas condolências à família de Fernando Chalana e ao SL Benfica. — SC Braga (@SCBragaOficial) August 10, 2022