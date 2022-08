Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 1989, no dia 14 de fevereiro, Salman Rushdie recebeu um telefonema. Era uma jornalista da BBC que queria obter a reação do escritor à condenação à morte que o aiatola Ruhollah Khomeini, líder supremo do Irão e um dos principais mandantes dos muçulmanos xiitas, havia emitido pouco antes.

Salman Rushdie ficou surpreendido. Não sabia de nada. Não sabia que, pouco antes, Ruhollah Khomeini tinha pedido a cabeça do escritor (e de todos os editores e publicantes com quem trabalhava) a “todos os muçulmanos corajosos do mundo” numa mensagem emitida a partir do palácio em Teerão: “Apelo a todos os valentes muçulmanos, onde quer que estejam no mundo, para matá-los sem demora, para que ninguém se atreva a insultar as crenças sagradas dos muçulmanos daqui em diante”.

