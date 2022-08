Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O início foi fortíssimo, os parciais apontavam para marcas três segundos abaixo do melhor registo pessoal, a quarta posição esteve do seu lado durante mais de metade da prova, o quinto lugar ficou determinado por uma pequena diferença a rondar os três décimos: Tamila Holub terminou a final dos 1.500 metros livres dos Europeus de natação de Piscina Longa igualando o melhor resultado nacional de sempre no quadro feminino e ficando muito perto de fazer ainda mais história numa edição já histórica para Portugal.

Numa prova dominada por completo pela italiana Simona Quadarella, que acabou com 15.54,15, muito cedo as medalhas ficaram também resumidas à luta de duas nadadoras, com a húngara Viktoria Mihalyvari a conseguir ser mais forte na parte final do que a também transalpina Martina Rita Caramignoli (16.02,15 para 16.12,39). A espanhola Paula Otero Fernández conseguiu acabar no quarto posto (16.18,27).

Tamila Holub terminou com o tempo de 16.18,64, numa luta até ao final com a espanhola que seguia na pista 8 (a atleta do Sp. Braga seguia na pista 3). Já Diana Durães, a outra portuguesa que esteve na final dos 1.500 metros livres (do Benfica), acabou na sétima posição com 16.26,53, à frente da belga Alisee Pisane (16.37,34) mas atrás da espanhola Angela Martínez Guillen (16.22,37).

De referir que Portugal fica assim com três quintos lugares como melhores prestações de sempre em Europeus no quadro feminino: Ana Catarina Monteiro nos 200 metros bruços em Glasgow-2018, Camila Rebelo nos 200 metros costas desta edição em Roma e agora Tamila Holub nos 1.500 metros livres. No quadro masculino, Portugal conseguiu também em 2022 a sua terceira medalha de sempre depois de Yokochi e Alexis Santos, com Diogo Ribeiro a ficar com o bronze na final dos 50 metros mariposa.