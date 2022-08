Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lundin Mining estará a avaliar a venda da mina Neves-Corvo, em Castro Verde. A informação é avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes com conhecimento do tema.

De acordo com estas fontes, o negócio de venda da mina em Portugal poderá ascender a mil milhões de euros. Neves Corvo que produz cobre e zinco é a maior mina portuguesa e um dos maiores empregadores do Baixo Alentejo com mais de 2.000 postos de trabalho. A mina é explorada pela Somincor, sociedade que chegou a ter uma participação do Estado que foi vendida há vários anos a investidores internacionais.

Segundo a Bloomberg, a empresa canadiana já terá falado com potenciais consultores para explorar as opções disponíveis para a venda desta mina. Caso a companhia avance para esta venda, a mina de Neves- Corvo poderá despertar o interesse de outras empresas rivais do setor. Apesar da notícia desta possibilidade de venda, existe também o cenário possível de a Lundin decidir manter este ativo em Portugal. A empresa recusou fazer comentários sobre o tema.

No segundo trimestre deste ano, a mina de Neves-Corvo produziu 7,9 milhões de toneladas de cobre e 20,6 milhões de toneladas de zinco.

A empresa canadiana controla minas em diversos países. Além desta operação em Portugal, a empresa tem também minas na Suécia, Estados Unidos, Chile e no Brasil, dedicadas à mineração de cobre, zinco e níquel.