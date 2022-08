FC Porto anuncia lotação esgotada para "clássico" com o Sporting

O campeão nacional FC Porto, que lidera a I Liga, a par de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, todos com seis pontos, recebe o Sporting, quinto, com quatro, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, no primeiro embate entre “grandes” da temporada 2022/23, que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

