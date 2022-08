Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais uma grande prova internacional, mais uma medalha conquistada: Norberto Mourão terminou a final de VL2 dos Europeus de paracanoagem, que estão a decorrer na cidade alemã de Munique englobados nos Europeus Multidesportos, na terceira posição, assegurando assim o bronze na competição.

Tamás Juhász, da Hungria, ganhou a prova de forma categórica com o tempo de 53,948, seguido do espanhol Higinio Rivero (55,159). Norberto Mourão terminou em terceiro com 55,472, tendo uma boa margem em relação ao quarto classificado, o também húngaro Róbert Suba (57,129).

De recordar que, nos Mundiais que decorreram há duas semanas em Halifax, no Canadá, Norberto Mourão tinha sido terceiro classificado em VL2 atrás dos brasileiros Igor Tofalini e Fernando Rufino de Paulo. Aí, o espanhol Higinio Rivero acabou em quarto, ao passo que Róbert Suba foi quinto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O português conseguiu a sétima medalha em três anos em grandes competições internacionais: em 2019, foi vice-campeão mundial em Szeged e ganhou o bronze nos Europeus em Poznan; em 2021, foi campeão europeu em Poznan, ganhou o bronze nos Jogos de Tóquio e ficou com o bronze nos Mundiais de Copenhaga; este ano, conseguiu o bronze nos Mundiais de Halifax e nos Europeus de Munique.