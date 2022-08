Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era a primeira de várias finais com participantes nacionais, foi (muito provavelmente) a primeira de várias medalhas de participantes nacionais: Norberto Mourão conquistou este sábado a medalha de bronze na classe de VL2 dos Campeonatos do Mundo de canoagem, que estão a decorrer em Halifax, no Canadá.

A final foi dominada pelo brasileiro Igor Tofalini, que terminou a final de 200 metros com o tempo de 51,67 à frente do compatriota Fernando Rufino, atual campeão olímpico de VL2 (52,00). Norberto Mourão foi o terceiro mais rápido com a marca de 53,26, a alguma distância da dupla que comandou desde o início a corrida, batendo na luta pelo último lugar no pódio o espanhol Higinio Rivero (53,67).

Sábado do Brasil no Mundial de Canoagem/Paracanoagem de Velocidade em Halifax, no Canadá, começa com DOBRADINHA na categoria VL2 200m: 🥇 Igor Tofalini 🇧🇷 e 🥈 Fernando Rufino 🇧🇷. E só vai se falar português neste pódio, já que o 🥉 ficou com Norberto Mourão 🇵🇹.#CanoagemNoSportv pic.twitter.com/3VWmnBVUU7 — Márcio Melo (@marciohmmelo) August 6, 2022

De recordar que, havendo uma pandemia pelo meio que cancelou todas as competições em 2020, esta foi já a sexta medalha internacional na canoagem adaptada em três anos: em 2019 ganhou a medalha de bronze nos Europeus e a prata nos Mundiais; em 2021 sagrou-se campeão europeu e conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos e nos Mundiais; e agora ganhou de novo o bronze nos Mundiais.

Na segunda final do dia, neste caso de K4 500 com João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela (apurados com o terceiro lugar na meia-final), Portugal terminou na sétima posição com o tempo de 1.22,94. A embarcação da Espanha, com Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcus Cooper e Rodrigo Germade, sagrou-se campeã mundial da distância, seguida da Alemanha e da Ucrânia.