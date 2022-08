Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Sony anunciou esta quinta-feira uma subida dos preços da sua mais recente consola, a PlayStation 5 (PS5), atribuindo responsabilidades à escalada da inflação e das flutuações cambiais.

De acordo com o comunicado da empresa, a PS5 com disco Ultra HD Blu-ray vai ficar 50 euros mais cara, passando dos 499,99 para um preço recomendado de 549,99 euros. Já o preço da PS5 digital edition subirá para 449,99 euros, contra os anteriores 399,99.

“O ambiente económico global é um desafio para muitos de vocês em várias partes do mundo”, começa o comunicado partilhado pela Sony no blog da PlayStation. “Estamos a ver as elevadas taxas de inflação globais, assim como tendências adversas nos câmbios, que estão a impactar os consumidores e a criar pressão em muitas indústrias”, indica Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment.

Reconhecendo esse contexto, a Sony indica que “tomou a decisão difícil de subir os preços recomendados da PlayStation 5” num conjunto de mercados. Além da região EMEA, que inclui a Europa, o Médio Oriente e a África, a subida será também sentida nas regiões da Ásia-Pacífico, América Latina e Canadá.

Fica excluído desta subida de preços o mercado dos Estados Unidos, provavelmente numa tentativa de a Sony enfrentar a concorrência mais aguerrida da Xbox, a consola desenvolvida pela Microsoft.

A fabricante japonesa acrescenta que o aumento de preços é “uma necessidade” tendo em conta o contexto económico mundial e “o respetivo impacto no negócio da Sony Interactive Entertainment”. Na mesma nota, a empresa explica que a “prioridade continua a ser a de melhorar a cadeia de distribuição da PS5 para garantir que o maior número de jogadores pode tirar partido” da consola.

De acordo com a informação partilhada pela Sony, a empresa tem como objetivo vender 18 milhões de unidades desta consola neste ano fiscal. No ano fiscal terminado em março, a companhia vendeu 11,5 milhões de unidades.

A inflação e o contexto económico têm levado algumas empresas a anunciar subidas dos preços dos serviços. O caso mais recente é a subscrição do serviço Amazon Prime, que em Portugal vai ficar 25% mais cara, depois de a empresa aumentar a mensalidade do serviço para os 4,99 euros. Esta subida de preços tem efeito a partir de 15 de setembro.