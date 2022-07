Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Amazon vai subir o preço da subscrição do serviço Amazon Prime em vários mercados europeus – incluindo Portugal. A partir de 15 de setembro, a mensalidade da subscrição aumenta um euro, passando a custar 4,99 euros, confirma ao Observador fonte da empresa. Trata-se de um aumento de 25% no valor da subscrição mensal.

“Para os novos registos de membros Prime, os novos preços vão começar a ser praticados a 15 de setembro de 2022. Para os atuais membros Prime (incluindo o período de experiência gratuito), os novos preços vão aplicar-se a partir da data da renovação mensal ou anual, a partir de 15 de setembro de 2022”, é explicado.

A subida é ainda mais expressiva para quem tem uma subscrição anual, que “passa de 36€ para 49,90€, por ano”, indica fonte da empresa. Feitas as contas, esta modalidade sobre um aumento de quase 39%.

A empresa indica que “os subscritores podem ver os detalhes da sua próxima data de renovação, mudar para um plano anual (representando uma poupança mínima de 9€ ao ano em relação ao pagamento mensal) ou cancelar a sua adesão” no site dedicado a este serviço.

Os clientes deste serviço, que permite ter acesso a entregas mais rápidas e sem portes ou ao serviço de streaming Prime Video, começaram a ser avisados a partir desta terça-feira sobre este aumento de preços.

Esta subida de preços vai também acontecer em vários mercados europeus, alguns meses depois de a tecnológica aumentar o preço das subscrições nos Estados Unidos. De acordo com o Financial Times, este aumento de preços terá como objetivo acomodar a subida da inflação e dos custos operacionais.

A questão é que o aumento de preços nos mercados europeus é mais expressivo do que a subida de cerca de 15% na subscrição mensal e de 17% da anual nos Estados Unidos. Em fevereiro, os subscritores do Prime nesse mercado passaram a pagar 14,99 dólares, contra os anteriores 12,99 dólares. A subscrição anual subiu de 119 para 139 dólares.

A gigante de comércio eletrónico vai também subir os preços do Prime no Reino Unido, Alemanha, França ou Espanha. No Reino Unido os clientes passarão a pagar mais 20% da anuidade, que sobe de 79 para 95 libras. Em França, a Amazon sobe a anuidade em 43%, passando a cobrar 69,90 euros em vez de 49 euros. Em Espanha e Itália a anuidade desta subscrição subirá 39%, por exemplo.

Este anúncio de subida de preços na Europa é feito na mesma semana em que a Amazon anuncia resultados do segundo trimestre, na próxima quinta-feira. O aumento de custos já era visível no relatório do primeiro trimestre do ano, havendo já referência ao contexto de guerra e à subida da inflação como contratempos para o negócio da empresa.