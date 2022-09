Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Boa notícia: o furacão Danielle, que continua até pelo menos a meio desta semana ao largo dos Açores em modo ameaçador, deve continuar depois a sua trajetória para norte e afastar-se da nossa costa acabando por se dissipar, sendo muito pouco provável que afete o tempo da Península Ibérica. Má notícia: uma tempestade a noroeste da Galiza colocou alguns distritos nortenhos em alerta amarelo já esta segunda-feira devido à chuva forte e essa chuva vai tornar-se uma constante a partir de quinta-feira em quase todo o país: escapa o Algarve e ao Alentejo este Outono antecipado só deve chegar no fim de semana. Mesmo assim, há que contar com neblinas e céu nublado. As temperaturas máximas andarão abaixo dos 30ºC e as mínimas serão inferiores a 20ºC.

Não são novidades simpáticas para quem tirou férias nestas primeiras semanas de setembro, mas é o que se arranja.

Começando pelo furacão Danielle — ainda que a sua rota continue incerta e dependa sempre da temperatura das águas que encontre pelo caminho (qualquer corrente mais quente fará com que dê uma guinada a qualquer momento) –, as previsões são para que prossiga para norte, desviando-se da Península Ibérica, devendo passar a tempestade tropical a partir de quarta-feira, quando entrar nas zonas mais frias do Atlântico. Se isso se confirmar, é pouco provável que afete a Península Ibérica, ainda que não deixe de influenciar o tempo nas ilhas açorianas (por onde vai passar já amanhã), e possa afetar também a costa do norte de Portugal e Espanha.

El huracán #Danielle se desplazará en las próximas horas hacia el nordeste. Encontrará aguas más frías y condiciones atmosféricas desfavorables, que lo debilitarán. Cuando esté cerca de Europa se convertirá en borrasca. Sus efectos, con alta probabilidad, no se notarán en España. pic.twitter.com/ycS5Suftnq — AEMET (@AEMET_Esp) September 5, 2022

Agora a segunda parte da conversa, o tempo que nos espera para os próximos dias. A chuva começou já a afetar o norte do país esta segunda-feira, devido à tal tempestade que se formou a noroeste da Galiza. A possibilidade de chuvas e ventos fortes levou mesmo o IPMA a colocar sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga e Vila Real desde o meio dia. Para amanhã, terça, a chuva deve manter-se forte no Minho e Douro Litoral e estender-se ao centro durante amanhã. O resto do país terá tempo nublado e o vento será uma constante.

Estes dias mais cinzentos do início da semana farão uma ligeira pausa quarta-feira, que será um pouco mais solarenga: pelo menos a sul, já que a norte a chuva pode não dar tréguas. Mas quinta começa então uma semana de outono antecipado (ainda que com temperaturas altas).

As nuvens vêm para ficar e a chuva também. Quinta-feira provavelmente (ainda é cedo para fazer previsões) só a norte e centro, sexta já na zona de Lisboa e Vale do Tejo e a partir do fim de semana até mesmo no Alto Alentejo. A única região completamente a salvo parece ser para já a do Algarve, ainda que não fique imune a nuvens e nevoeiros matinais. Ah, e temperaturas, essas é que mostram que passamos mesmo para clima moderado: quase todo o país estará com menos de 30ºC de máxima e abaixo dos 20ºC de mínima. E a norte haverá cidades já com noites entre os 12 e 14Cº (brrrrhhh!).

Má sorte se estiver de férias nesta altura, ainda que possa sempre apanhar uma corzinha se estiver a sul. Ainda assim, com o inconveniente de ter de levar uma malhinha ou uma sweat na mala para ir até uma esplanada ou para uma saída à noite.