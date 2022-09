Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A princesa Charlene do Mónaco recorreu à sua conta oficial de Instagram para partilhar com os 443 mil seguidores uma situação caricata da sua vida doméstica. Este sábado, 3 de setembro, a monarca revelou que a filha Gabriella, de 7 anos, deu a si mesma e ao irmão gémeo, Jacques, um corte de cabelo improvisado que não terá corrido bem.

No dia seguinte, os gémeos eram esperados ao lado da mãe e do pai, o príncipe Alberto, no piquenique anual da família real do Mónaco, uma tradição nacional que marca o fim do verão no país e que não acontecia desde 2019, depois de ser cancelada dois anos consecutivos por causa da pandemia da Covid-19.

Imagens do evento mediático deste domingo, 3 de setembro, mostram Gabriella com uma bandolete florida sobre a franja assimétrica que resultou do corte. Já Jacques aparece com o cabelo mais curto do que se podia ver na partilha feita pela mãe no dia anterior, o que indica que poderá ter recebido um acerto antes do evento.

A princesa Charlene mostrou-se bem-disposta, com um vestido branco comprido, tendo posado para várias fotografias ao lado dos filhos, do marido e de um grupo de crianças vestidas com o traje regional monegasco, vestuário que usaram para uma apresentação de dança tradicional.

O regresso de Charlene à agenda pública

Depois de um ano afastada da vida pública, a princesa Charlene reapareceu em maio deste ano com o príncipe Alberto e os dois filhos no campeonato de Fórmula E (uma competição de carros elétricos fundada em 2011), que teve lugar no Mónaco.

Em maio de 2021, a princesa visitou a África do Sul para participar numa campanha contra a caça furtiva de rinocerontes organizada pela sua fundação, a Fondation Princess Charlene du Monaco. Durante a viagem, contraiu uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta que a obrigou a submeter-se a três operações cirúrgicas, impedindo-a também de viajar de avião, devido às consequências que poderiam ser causadas pela pressão da altitude.

A monarca regressou ao Mónaco passados alguns meses, em novembro do ano passado, mas acabou por se retirar rapidamente do principado para continuar a tratar da sua saúde “física e mental” numa clínica na Europa, como revelou o marido. O regresso definitivo ao país deu-se apenas no passado mês de março.