A Imaginary Cloud, software house 100% portuguesa que desenvolve software web, mobile e de Inteligencia Artificial (AI) para clientes em todo o mundo, foi premiada pelo estudo Best Place to Work in Europe 2022 como um dos Melhores Lugares para Trabalhar da Europa. A notícia é como uma coroa de glória para o posicionamento human-centric da empresa, tornando claro, para todos os profissionais da área (data scientists, software developers, etc.), que trabalhar aqui significa ter um emprego de sonho.

As políticas de gestão e de trabalho da Imaginary Cloud têm atraído os profissionais mais qualificados. Os seus modelos de trabalho totalmente flexíveis (local e horário), a transparência salarial (interna e externa) e os benefícios internos, entre outros, já tinham dado a esta Software House os prémios de 2.ª Melhor Empresa para Trabalhar e Empresa com Melhor Qualidade de Vida, pelo estudo Great Place to Work Portugal. Foi a relevância deste galardão que a conduziu ao Estudo Europeu e a este novo prémio, entregue dia 9 em Veneza numa cerimónia com a presença dos players mais prestigiados do mundo. E, segundo o seu CEO (ver caixa), nada vai parar por aqui.

Políticas que nem todos conseguem criar

Nos últimos tempos, os métodos, ambiente de trabalho e políticas salariais mudaram de tal maneira, que um CEO de há 50 anos se surpreenderia ao notar as exigências dos nossos dias. Da mesma maneira, o que os profissionais procuram na empresa para onde vão trabalhar também já não é o que era. E escolhem, hoje, o seu emprego segundo critérios que não se resumem a salários e incentivos. Querem mais. Querem sentir-se identificados com os valores, estratégias e políticas de trabalho. Querem saber que vão aplicar o seu know-how numa empresa orientada para a inovação, sensível à sua vida pessoal, justa e pronta para recompensar o trabalho de quem traz mais valias para a organização como um todo.

Sabendo que o empenho do colaborador é uma chave para a sua própria evolução, as empresas têm de passar a colocar o bem estar dos seus recursos humanos em primeiro plano e adotam estilos de gestão que privilegiem as necessidades e a satisfação daqueles que, no fundo, asseguram o cumprimento dos objetivos.

Noutras palavras, constituem-se human-centric. Uma tendência que todas as empresas são chamadas a seguir.

As vantagens verificam-se a todos os níveis. Ter orgulho na sua empresa, recomendá-la a terceiros e sentir que a sua posição é bem vista pela sociedade, são fatores de estímulo para o colaborador. A liberdade de horários e a compatibilidade entre a vida pessoal e uma ocupação profissional exigente — que, por si, também é motivador —; a inclusividade e a transparência salarial são outros pontos que atraem recursos humanos e fazem com que a produtividade chegue aos mais altos níveis.

Empresas focadas nas pessoas, porquê?

Ao focarem-se nas pessoas, as empresas passam a atrair e reter os melhores profissionais. Mais do que isso, asseguram que as suas equipas estão entre as mais valorizadas do mercado e a estabilidade que isto transmite aos clientes é, por sua vez, um fator de retenção dos mesmos. Daí que, para uma empresa moderna, a criação de uma cultura excelente de trabalho, na qual os colaboradores são ouvidos e sabem que a sua felicidade tem valor, é uma prioridade.

É com isto em mente que a Imaginary Cloud se posiciona como uma empresa Human-Centric. Criada em 2010, a empresa tem crescido ao nível do duplo dígito e já entregou mais de 300 projetos aos seus clientes, sendo que mais de 20 deles foram alvo de prémios internacionais. Ter um dream job está nos seus planos? Preste atenção a esta Software House portuguesa, que aposta na satisfação dos seus profissionais para continuar a oferecer a mais alta qualidade dos serviços e produtos aos seus clientes.

Ser Best Place to Work não é por acaso

É de destacar o facto de a Imaginary Cloud ser uma das poucas (ou pouquíssimas) empresas 100% portuguesas a ser incluída no rol dos Best Workplaces in Europe e a ser, por consequência, uma das mais desejadas por profissionais de todas as nacionalidades. Senão vejamos: no ano passado, passou de 40 para 80 colaboradores e prevê terminar 2022 com pelo menos 100 profissionais. Mas há mais indicadores que a tornam Best Place to Work e o processo de avaliação deste estudo considera todos eles: são os colaboradores que, através de questionários, transmitem a informação, deixando verificar se a empresa é, de facto, human-centric e até que ponto cumpre os requisitos. Ser considerada apta a receber a distinção confirma solidamente que a empresa zela pela felicidade das pessoas que ali trabalham, um posicionamento que a Imaginary Cloud sempre assumiu.

Conheça mais sobre esta Software House numa entrevista com Tiago Franco - CEO, Imaginary Cloud ↓ Mostrar ↑ Esconder 1. Como é ser uma empresa verdadeiramente centrada nas pessoas? O propósito da Imaginary Cloud é “To Champion a Human-Centric World”, uma direção que tem o duplo significado de desenvolver software centrado nas pessoas e de criar uma empresa também ela centrada nas pessoas. Este focus obsessivo nas pessoas é o catalizar para a construção de uma cultura única de respeito, cuidado e transparência onde as pessoas encontram todas as condições para se desafiarem e evoluirem na sua carreira. Ao mesmo tempo, permite-nos desenvolver tecnologia inovadora que melhora e simplifica a vida de quem a utiliza, algo reconhecido nos mais de 20 prémios internacionais que obtivemos nos mais de 300 projetos desenvolvidos pela nossa equipa. 2. A Imaginary Cloud optou por valorizar o seu colaborador mas, com certeza, existem outros fatores que contribuem para atrair os melhores profissionais. Quais são? Na Imaginary Cloud acreditamos que a atração e retenção dos melhores profissionais é conseguida se adereçarmos estes três vectores: pertença, impacto e propósito. O sentimento de pertença é um vector crucial para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras, para isso criamos uma cultura de proximidade – desenvolvendo atividades internas mensalmente, promovendo iniciativas individuais, entre outras – e de transparência – oferecendo planos de carreira estruturados, políticas salariais públicas interna e externamente, entre outras. O vector de impacto foca-se na forma como o trabalho destes profissionais transforma a empresa e a sua envolvente, aqui asseguramos a colaboração em projetos dinâmicos de cariz global, desenvolvemos comunidades internas de competência para aumentar o conhecimento interno de temas relevantes para a equipa (ex. Data Science, Design, etc), entre outros. Quanto ao propósito, neste vector asseguramos um alinhamento com os nossos valores e missão, aqui surgem iniciativas como acesso a plataformas de formação contínua, a promessa de não fazermos outsourcing, um acompanhamento mensal invidualizado de cada colaborador por parte dos People Experience Partners e uma estrutura ágil. 3. O que os colaboradores podem esperar da Imaginary Cloud? Nestes últimos 12 anos construímos algo verdadeiramente único na Imaginary Cloud graças ao nosso posicionamento Human-Centric. Somos uma equipa muito coesa, onde a individualidade de cada um é respeitada e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é levado muito a sério. Ao mesmo tempo, conseguimos conciliar isto com um grande nível de ambição, trabalhando em projetos globais com alguns dos melhores players da indústria e desenvolvendo tecnologia realmente inovadora. Contamos já com próximo de 100 pessoas na Imaginary Cloud, entre developers, designers, data scientists, entre outros, no entanto mantém-se o espírito de proximidade, entre-ajuda e relacionamento encontrados em empresas de menor dimensão. Quem trabalha na Imaginary Cloud sabe também que fazemos as coisas de forma um bocadinho diferente, sempre com as nossas pessoas em mente, exemplo disso foi a nossa passagem para um modelo de trabalho remote-first, em que mantivemos os escritórios abertos (e iremos abrir mais escritórios pelo país num futuro próximo) para dar a flexibilidade à nossa equipa de trabalhar (e conviver) da forma que lhes é mais conveniente, outro exemplo é o nosso focus em evitar o overtime (um problema preemente na nossa indústria) respeitando assim os horários dos nossos colegas e por último o grande nível de autonomia que cada indivíduo tem no seu cargo. 4. Existem benefícios que só a Imaginary Cloud pode oferecer aos seus colaboradores? Quais os que destaca? Dificilmente alguma empresa consegue oferecer benefícios exclusivos aos seus colaboradores, uma vez que estes elementos são facilmente copiados. Na Imaginary Cloud ofereceremos vários benefícios em linha com o que os melhores players da indústria oferecem, tais como trabalho remote first, horário fléxivel, dias de férias pagos, comfort budget, seguro de saúde, eventos de equipa, entre outros. No entanto, acreditamos que a verdadeira diferenciação não passa por oferecer o beneficio X, ou oferecer mais do benficio Y, mas sim por construir uma cultura diferenciadora onde as pessoas sintam que os vectores de pertença, impacto e propósito estão assegurados. É nestes vectores que colocamos todo o nosso esforço para construímos uma cultura verdadeiramente Human-Centric. 5. Ser um Best Workplace in Europe elevou a fasquia ou, simplesmente, é um reconhecimento da realidade da empresa? A resposta é ambos. Este prémio veio comprovar o trabalho que temos feito ao longo dos vários anos, em que nos comparamos com algumas das maiores empresas globais da nossa indústria e procuramos fazer melhor. Num mercado cada vez mais competitivo e com concorrentes de peso, ser uma das únicas empresas a receber este prémio é algo que vemos com especial orgulho. No entanto, possuímos um processo sólido e honesto de melhoria contínua, em que oscultamos toda a empresa 2 a 3 vezes por ano para compreender o que podemos fazer melhor, levando a acções concretas. Este modelo vai continuar, e não é por termos ganho um prémio desta dimensão que iremos retirar o focus de nos tornarmos um local de trabalho ainda melhor para os nossos colegas. Este prémio será certamente um momento de celebração interno e um reforço junto da nossa equipa que a cultura e a qualidade de vida na Imaginary Cloud são efetivamente únicas.

Crescer a atrair pessoas e clientes

Seguindo uma abordagem agile, a Imaginary Cloud é uma empresa comprometida em criar produtos digitais do zero e suportar equipas remotas, constituídas pelos seus quase 100 software developers, data scientists e designers. Tem escritórios em Lisboa, Coimbra e Londres e, em 2020, entrou para o ranking internacional das Top 1000 Global Companies e Top 100 Fastest Growing Companies da Clutch. Em 2021 recebeu o prémio de Top B2B Company no Reino Unido e este ano, como já dissemos, o estudo Best Workplaces, atestou que é uma das melhores não só de Portugal como da Europa e, podemos acreditar, do mundo, no que toca a clientes e especialistas.

Fazer a diferença na economia

Empresas com a certificação Best Place to Work são uma mais valia não para o seu próprio desenvolvimento mas também têm a capacidade de animar toda a economia de um país. Quanto mais não seja, porque este selo é a confirmação de condutas excelentes e da existência de culturas de trabalho fortes, profissionais empenhados em dar o seu máximo e, consequentemente, um tecido empresarial altamente competitivo. É com orgulho que a Imaginary Cloud refere a certificação que recebeu este ano, sobretudo sabendo que é uma das pouquíssimas empresas portuguesas a receber esta distinção.