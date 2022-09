Nem todas as tormentas fazem barulho, nem tudo o que rasga causa ferida exterior. Há prédios que implodem e a maré que agora está vazia amanhã pode encher e causar devastação. Só porque não vemos uma coisa, tal não significa que a coisa não exista – e o mesmo pode afirmar-se para o que não ouvimos.

À primeira vista (e perdoem o mau verbo escolhido), Pre Pleasure é um disco mais calmo, com menos altos e baixos que Crushing, o disco que fez Julia Jacklin explodir em 2019 e a transportou para o mundo dos grandes festivais, das capas de revista, das entrevistas em catadupa e digressões sem fim. O disco que fez o seu nome entrar naquelas listas de possíveis rainhas do indie-rock (que há muito é encabeçada ora por Angel Olsen, ora por Sharon van Etten).

Uma boa parte do êxito de Crushing deveu-se ao single de estreia, “Pressure to Party”, indie-rock esgalhado, acelerado e propício a invadir o aparelho auditivo, esconder-se no recôndito do cérebro e lá ficar, em loop – aquilo a que Miguel Esteves Cardoso chamava “otoverme”, embora verme tenha um tom depreciativo e, no caso, não seja a palavra que procuramos (talvez otobênção seja mais apropriada).

[ouça o álbum “Pre Pleasure” na íntegra através do Spotify:]

