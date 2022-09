Como é seu apanágio, o rapper Kanye West partilhou com os fãs mais uma revelação inusitada: não gosta de livros e nunca leu. Em entrevista ao podcast “Alo Mind Full”, criado pela Alo Yoga, o músico confessou que, para si, “ler é como comer couves de Bruxelas”.

A conversa conduzida pela apresentadora Alyson Wilson e pelo co-fundador da Alo Yoga, Danny Harris, foi partilhada com os internautas na passada sexta-feira, dia 16 de setembro. Nela prometia-se “pintar uma imagem sonora do que vai na mente” de West. E assim foi. Harris começou por dizer que tinha lido um livro mais de 100 vezes. “O Kanye estava a dizer-me que nunca o leu, e expliquei-lhe que ele encarna naturalmente todas as característico de que o livro fala. Isso é extraordinário, ter essa confiança toda”, disse o apresentador.

Na verdade, eu não li esse livro, nem nenhum livro. Para mim, ler é como comer couves de Bruxelas”, revelou o músico, prosseguindo que, “por outro lado, conversar é como ir ao Giorgio Baldi [restaurante em Los Angeles] comer os ravioli de milho”.

Esta confissão surge depois de uma reportagem da Rolling Stones afirmar que Kanye West está a assinar acordos de confidencialidade com os pais que querem inscrever os filhos na sua escola privada cristã — a Donda Academy — por esta não estar devidamente licenciada. O nome da escola surge em homenagem à mãe do cantor, falecida em 2007, e que foi professora de inglês na Universidade de Chicago.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As afirmações polémicas não ficaram por aqui e, ainda no episódio, o dono da Yeezy apelidou-se de “Brad Pitt negro” e “DiCaprio negro” e disse ainda que quer proibir escadas e substitui-las por rampas. “Tudo deve ser projetado como um lar de idosos, porque se tivermos sorte, todos seremos idosos um dia”.

Ainda assim, Kanye partilhou com Danny Harris algumas lições de vida. “Há dois tipos de pessoas: as que acham que conseguem fazer as coisas e as que acham que não conseguem. E ambas têm razão”, concluiu.

Leia também: