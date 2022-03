Kanye West. Um retrato do rapper enquanto jovem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No coração do estádio, diante de uma plateia de 110 milhões de pessoas, eleva-se uma consola reluzente e o maestro Dr. Dre abre a partitura: Snoop Dog de fato de treino azul e amarelo, cores de Compton; 50 Cent de cabeça para baixo, a celebrar como se ainda fosse o seu aniversário; uma cintilante Mary J. Blige; o hino de resistência negro de Kendrick Lamar; um ciquentão Eminem a cantar de nervos, suores frios, e o esparguete da mãe, “Lose Yourself”, uma das canções mais celebradas dos últimos vinte anos. Neste 13 de fevereiro, aconteceu a noite do hip hop canónico, uma celebração do género musical sucessivamente marginalizado, no maior palco do mundo: o intervalo do Super Bowl.

E algures nas bancadas do SoFi Stadium, em Los Angeles, de mero telemóvel em punho, um insurgente a qualquer tipo de convenção, canónica ou marginal, com a cara tapada por uma máscara preta, começa a publicar nas redes sociais. A reação é instantânea, o volume de conversação no Twitter supera a apoteose de Dr. Dre no Super Bowl com 110 milhões espectadores, e naquele instante, um único nome é a maior tendência na rede social: Kanye West.

[“Jeen-Yuhs: Uma Trilogia Kanye”:]

Este não é um detalhe inócuo e evidencia dois pontos que têm assegurado a eternidade mediática do rapper nascido em Chicago: primeiro, o apetite voraz pelo desastre alheio, neste caso, Kanye West a insultar o recente namorado da sua ainda mulher, Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson; segundo, e foquemo-nos neste ponto, que em 2022, o concerto nostálgico do Super Bowl, mais inofensivo que provocador, foi reduzido a um punhado de meia-lecas diante do espetáculo grandioso Kanye West. E este espetáculo, convém lembrar, é mais que circense, esqueçam os palhaços e os malabaristas, Kanye West é a figura suprema da música popular no século XXI.

O ponto de partida de “Jeen-Yuhs: Uma Trilogia Kanye”, o documentário tríptico que termina esta quarta-feira, na Netflix, é o que veio antes das obras-primas do rapper no século XXI, antes de interromper o discurso de Taylor Swift nos MTV Video Music Awards, de anunciar que George W. Bush não quer saber dos negros, de mudar o nome para Ye, de apoiar Donald Trump com um chapéu vermelho, e sobretudo, antes de se assumir publicamente como bipolar. “Jeen-Yuhs” é o retrato do rapper quando jovem, a jornada do herói que é arrogante no limiar do delírio, e simultaneamente, está num estado permanente de insegurança. A química de uma canção Kanye West é esta combinação instável, a sedução desarmónica de um homem em conflito interior.