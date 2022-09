“Infelizmente o mercado ainda não fechou. Vamos fazer três ou quatro jogos antes do fim do período de transferências. É fácil julgar os nossos reforços, mas é melhor esperar. Assinámos com cinco jogadores por sete milhões de euros, é óbvio que estivemos bem”, dizia José Mourinho ainda a duas semanas do fecho do mercado de transferências. “Perdemos dois bons jogadores, como foram os casos do Mkhitaryan e do Veretout, mas assinámos com outros cinco. Há clubes com outro poder económico, que podem gastar 100 ou 150 milhões de euros por época. Só a Sampdoria e o Lecce gastaram menos do que nós, por isso só podemos falar do favoritismo da Roma se houver 18 títulos disponíveis”, acrescentou o técnico.

O técnico português já contava na altura com Svilar, Matic, Dybala, Wijnaldum e Çelik (antigo lateral do Lille que foi o único a chegar com um preço de sete milhões de euros pelo passe), conseguiu resistir ainda ao assédio a Zaniolo nos últimos dias, assegurou Andrea Belotti que tinha saído também do Torino e teve o reforço extra de Mady Camara, médio guineense do Olympiacos que chegou por empréstimo dos gregos do Olympiacos (1,5 milhões de euros de taxa) depois da grave lesão de Wijnaldum em agosto.

O mercado de inverno já está também em construção, com alguns jornais ingleses a referirem que o central Trevoh Chalobah está referenciado pelos romanos, mas para já a última janela de transferências valeu uma distinção ao diretor geral dos romanos: Tiago Pinto recebeu o prémio de melhor gestor do mercado de transferências em Itália, num galardão entregue no Football Summit Awards, evento que destaca todos os agentes que mais se destacaram no crescimento da indústria do futebol transalpino.

“O plantel melhorou. Acho que ninguém tem dúvidas e não concordo com aqueles que dizem que temos uma equipa só para o imediato. A Roma é a quarta equipa mais jovem da Serie A, José Mourinho transforma jogadores normais em excelentes e esperamos ainda mais esta época, mas isso não quer dizer que vamos falar do título como um objetivo. Zaniolo? Nunca esteve perto de sair. Dificuldades devido às regras do fair play financeiro? Só espero que o próximo diretor desportivo da Roma tenha uma tarefa mais fácil do que eu …”, comentara Tiago Pinto em conferência de imprensa após o fecho de mercado.

De recordar que Tiago Pinto chegou à Roma no início de 2021 depois de oito anos no Benfica com várias funções até chegar a diretor geral dos encarnados, tendo começado por trabalhar com o técnico Paulo Fonseca e apostando depois na contratação de José Mourinho no verão de 2021. Na última temporada, a Roma terminou em sexto da Serie A e conquistou a primeira edição da Liga Conferência, naquele que foi o quinto título europeu de José Mourinho depois de duas Champions e duas UEFA/Liga Europa.

