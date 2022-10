Seis judocas portugueses enviaram ao Governo uma carta a pedir a intervenção do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, no conflito com a Federação Portuguesa de Judo. O documento, citado pelo Público, alerta que os atletas estão “exaustos mentalmente” e denuncia casos de “chantagem e uma ameaça inaceitável” por parte do presidente da federação, Jorge Fernandes.

Os signatários são Telma Monteiro, Bárbara Timo, Rochele Nunes, Patrícia Sampaio, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes, todos da equipa olímpica. Falam de um “ambiente de insustentabilidade emocional para todos” e de casos que “prejudicam gravemente” a “conduta de excelência” dos judocas. Entre eles, segundo os atletas, está a recusa de Jorge Fernandes em fornecer informações sobre a verba gasta com cada atleta depois de ter informado que Telma Monteiro e Rodrigo Lopes já não receberiam verba do projeto olímpico.

“Isto é claramente uma represália”, acusam os atletas: “É desgastante tentar resolver determinados assuntos e ver que o presidente surge sempre com novos problemas”. Jorge Fernando terá também sugerido, ironicamente segundo os judocas, que os desportistas apresentassem queixas ao Governo. “Interpretamos esta declaração como chantagem e uma ameaça inaceitável e terá de ser encaminhada aos nossos advogados”, diz a carta.

Este é o mais recente episódio de tensão entre os judocas e a Federação Portuguesa de Judo — tensão essa que se arrasta desde o verão, quando vários atletas redigiram uma outra carta aberta em que acusavam o presidente da federação de opressão, discriminação, ameaças e de fomentar um “clima insustentável e tóxico”. Jorge Fernandes negou todas as acusações, defendendo que os atletas têm direitos e deveres e não podem “denegrir a imagem das pessoas”. Quanto ao debate sobre a distribuição das verbas do projeto olímpico, o presidente já tinha afirmado que “não existe dinheiro para tudo”.

Mais recentemente, o caso voltou à ordem do dia por causa de uma publicação nas redes sociais em que Telma Monteiro denunciou que Ana Hormigo, treinadora da seleção nacional de judo, tinha sido despedida esta segunda-feira pela Federação Portuguesa através de um email.

“Quando me perguntam como vão as coisas com a Federação… Vão assim: amanhã vou viajar para a competição, a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje a Federação despediu a treinador Ana Hormigo, por email, no dia antes de a equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico”, acusou Telma Monteiro.