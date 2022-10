Este artigo é da responsabilidade da Compal

Sabia que o papel representa mais de 70% de uma embalagem de sumo Compal da Tetra Pak? E que esse papel tem a sua origem certificada pela FSC®, em termos de sustentabilidade para o ambiente e para as comunidades? Tem sido essa a preocupação da multinacional líder de packaging, desde que foi fundada na Suécia logo no início dos anos 50, precisamente na altura em que também a Compal dava os seus primeiros passos. E o objetivo, segundo Renata Costa, Marketing Manager da Tetra Pak Ibéria, passa por continuar sempre esse caminho de sustentabilidade: “Nós temos uma ambição que é ter uma embalagem totalmente neutra em carbono, totalmente renovável e reciclável”. A Compal terá seguramente o produto certo para nela colocar.

Transformar o papel em “papel reciclado de alta qualidade, como o papel Kraft, que resulta em caixas de cartão, caixas de ovos ou cadernos”, é um dos passos para garantir a gestão eficiente da matéria prima reaproveitada das embalagens, “um material bastante valorizado na indústria”. É algo que a Tetra Pak promove tanto com os parceiros dos centros de reciclagem, como junto dos consumidores. “Nunca é demais reforçar que as embalagens da Tetra Pak devem ser depositadas no ecoponto amarelo, para que sejam então devidamente recicladas”, lembra Renata Costa.

Adeus ao plástico fóssil das tampas

Reciclar continua a ser uma preocupação para os fabricantes, no entanto a Tetra Pak também procura que a composição das matérias primas siga os melhores padrões internacionais. Além do papel, “a Tetra Pak está a incorporar polietileno de origem vegetal nas suas embalagens, que significa que o polietileno não provém de origem fóssil, e sim da cana de açúcar, uma fonte que também que se renova naturalmente na natureza, e isso contribui para uma redução significativa das emissões de CO2”.

A Marketing Manager da empresa reforça que, tal como o papel, o polietileno vegetal “tem uma certificação internacional, chamada Bonsucro, que atesta a autenticidade dessa boa gestão da matéria-prima”. As tampas de polietileno vegetal são aplicadas nas embalagens de diversos sumos e néctares Compal, podendo ser facilmente identificadas através de uma folha desenhada em cima.

Por outro lado, as embalagens da Tetra Pak usadas pela Compal “têm uma grande robustez, ainda que sejam bastante leves”, explica Renata Costa, “porque essas camadas que elas têm são camadas finas”, mas garantem a proteção do produto “do ar ou da possível entrada de microorganismos”. Assim, os produtos embalados através da Tetra Pak não precisam de conservantes ou de serem refrigerados antes da abertura, fatores essenciais para a qualidade dos sumos e néctares Compal. Embalagens mais leves, maioritariamente em papel, representam também “uma redução no espaço a nível logístico, de transporte, maximizam a tarefa de levar os alimentos até aos consumidores, com uma menor pegada de carbono”.

Unicode: Uma parceria Tetra Pak e Compal

A relação entre a Tetra Pak e a Compal é longa e vai muito além do fornecimento de embalagens de qualidade superior, para sumos e néctares que apostam essencialmente no sabor da natureza, sem conservantes e outros artifícios. A inovação não está apenas no formato ou nos materiais das embalagens, como o comprova a introdução do Unicode em pacotes da Tetra Pak, formato 1 litro. “O Unicode é um QR code único, impresso nas embalagens, que promove a interação da marca com os consumidores, através de promoções ou concursos”, refere Renata Costa, destacando que até pode “ter uma integração do processo logístico com o processo de fornecimento de matéria prima”, pelo facto de se poder saber mais rapidamente que produtos estão a sair das lojas e supermercados.

Segundo a Marketing Manager da Tetra Pak Ibéria, “é uma maneira de os consumidores de sumos e néctares da Compal, formato litro, terem alguma possibilidade de recompensa pela compra que estão a fazer”. Ao descarregarem a App Pomar de Prémios e fazerem scan do código numa embalagem, ganham frutos virtuais que acumulam para poderem trocar por prémios. A mecânica de participação, à base do telemóvel, está diretamente “associada à App Pomar de Prémios, da Compal, desenvolvida em conjunto com a agência Fullsix”.

Renata Costa detalha que o Unicode permite um scan único por embalagem, “trazendo essa possibilidade de interação mais personalizada com cada consumidor”. Do lado da sua empresa, este é mais um exemplo da procura de reforçar parcerias: “A Tetra Pak, como líder no mercado de packaging, procura sempre trazer aquilo que mais aporte para os nossos clientes. É o caso desta tecnologia bastante inovadora, para a Compal desenvolver com os seus consumidores finais.

