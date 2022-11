(Em atualização)

A cantora brasileira Gal Costa morreu esta quarta-feira de manhã, aos 77 anos, confirmou a Folha de S. Paulo junto da assessoria de imprensa da artista, que não adiantou a causa da morte.

Gal Costa era um dos nomes do cartaz do Primavera Sound de São Paulo, no fim de semana, mas a sua atuação foi cancelada em cima da hora. A cantora tinha sido operada há três semanas a um nódulo na fossa nasal direita e encontrava-se a recuperar. Previa-se que ficasse longe dos palcos até novembro, tendo cancelado todos os compromissos até lá, chegara a informar a equipa da artista.

Seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas até o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto”, tinha sido comunicado.

Nascida em Salvador da Bahia, em 1945, pouco mais de três anos depois do seu conterrâneo Gilberto Gil, Gal Costa viria a fazer parte de uma geração nascida na década de 1940 que mudou e moldou a música brasileira no pós-bossa nova, sucedendo a uma geração de músicos nascidos nas duas décadas anteriores, entre os quais Tom Jobim (1927), Johnny Alff (1929), João Gilberto (1931), João Donato (1934) e Baden Powell (1937).

Três anos mais nova do que Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois anos mais nova do que Dorival Caymmi, um ano mais velha do que Maria Bethânia e dois anos mais velha do que Rita Lee, quase todos músicos e compositores com quem colaboraria regularmente ao longo da carreira, Gal Costa começou a projetar-se na década de 1960, época em que se mudou da Bahia para o Rio de Janeiro.

