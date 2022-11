Muita chuva já a partir de amanhã, com alertas para cheias. E o frio a começar a apertar e a pedir agasalhos dos quentes, a partir de sexta-feira. Será assim esta terceira semana de novembro. Primeiro a culpa é de várias frentes frontais, que vêm carregadinhas de água para bem da seca que se faz sentir no país, e que atravessarão a Península Ibérica até quinta-feira. E depois de uma massa de ar frio polar que chegará sexta e que fará cair bastante as temperaturas, que ficarão mais perto dos valores que já devíamos estar a sentir nesta época: sábado, aliás, deverá ser o dia mais frio deste ano.

Começando pela chuva, a partir desta terça-feira ela começará a fazer-se sentir em praticamente todo o país. Mas será bem forte primeiro a norte, depois na região centro, incluindo no distrito de Lisboa, e ao fim da tarde no Alentejo. Apenas no Algarve se deverá resumir a aguaceiros. A Proteção Civil já alertou para a possibilidade de cheias rápidas e o IPMA emitiu amarelos devido à chuva e ao vento forte e por causa da agitação marítima para vários distritos: Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo nesta quarta e para toda a costa na quinta. A chuva persistente e forte deve manter-se, ainda que intermitente, na quarta-feira e quinta-feira, à medida que as superfícies frontais vão atravessando a Península Ibérica.

