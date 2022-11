Em Viseu, um homem vai ser julgado em tribunal por ter furtado uma galinha a um vizinho. O caso é contado pelo Correio da Manhã (CM), na edição desta terça-feira. Em abril de 2020, numa quinta dos arredores de Viseu, o arguido encontrou uma galinha na rua, que achava que era sua, parou o automóvel onde seguia, recolheu o animal e levou-o para a capoeira da sogra.

Mais tarde, o homem foi abordado por um vizinho, que é juiz. O CM relata que a galinha era do juiz, que exigiu o animal de volta. O juiz terá entrado na capoeira e retirado uma das galinhas.

O homem ainda tentou pedir desculpa e justificar o mal-entendido mas, de acordo com a acusação, documento a que o jornal teve acesso, o juiz terá ignorado os argumentos. A conversa subiu de tom e escalou para um diálogo mais aceso com uso de vernáculo por parte do agora arguido.

O furto da galinha, avaliada em 10 euros, deu origem a acusações de crime de furto, um crime de injúria agravado e um de difamação. O CM noticia que o juiz em causa está também envolvido noutro processo por um caso de violência doméstica contra a ex-mulher, também ela juíza.

