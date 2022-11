Um Al Bayt praticamente cheio foi palco da cerimónia de abertura do Mundial no Qatar, que tinha uma surpresa guardada para quem estava nas bancadas, mas também para os milhões que assistiram pela televisão. O ator norte-americano Morgan Freeman foi o narrador do espetáculo de abertura, que recebeu negas de artistas como Rod Stewart – a questão dos direitos humanos no país tem sido um dos temas mais debatidos e levou a que muitas personalidades, da política ao mundo das celebridades, optassem pela ausência.

A acompanhar a estrela de Hollywood esteve, a determinada altura, Ghanim Al-Muftah, influencer, ativista e um dos nomes mais populares do Qatar. Igualmente popular é Jung Kook: membro da banda sul-coreana BTS, o jovem interpretou “Dreamers”, uma das músicas oficiais do Mundial. A atuação contou com a colaboração do artista qatari Fahad Al Kubaisi.

Numa cerimónia repleta de cor – e que contou com adeptos de todos os países, incluindo da seleção portuguesa-, foi ainda revelada a mascote da competição: La’eeb, o nome do característico lenço para a cabeça que é uma das imagens do país. Coube ao emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, fechar o espetáculo. Com um discurso para fora, garantiu que “todas as pessoas, de todas as nacionalidades, etnias e orientações, são aceites” no país.

