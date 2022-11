A Cyber Monday é um termo cujo surgimento remonta aos anos 2000, nos Estados Unidos. Trata-se da segunda-feira após o Dia de Ação de Graças que, tal como ocorreu com a Black Friday, o Marketing e o Retalho aproveitaram para celebrar e oferecer promoções imperdíveis, de forma a oferecer novas datas para fazer as compras de Natal.

Contudo, e com o passar dos anos, a data passou a ser celebrada em mais do que um dia. No rescaldo da sexta feira de compras mais louca do ano, várias empresas começaram a adotar a Cyber Week, estendendo as ofertas e promoções aos consumidores.

Entre os vários setores, o da Tecnologia e Eletrónica costuma ser o mais concorrido nesta data; e em Portugal, a iServices é uma das empresas que aposta fortemente nesta efeméride. Descubra as promoções de Cyber Monday, ou melhor, Cyber Week, válidas em qualquer loja física iServices ou na Loja Online.

Os melhores descontos na Cyber Week iServices

Na Cyber Week 2022 da iServices encontra promoções imperdíveis, com descontos de até 30% numa cuidada seleção de produtos!

Se procura uma carteira nova, aproveite e descubra a Carteira Wally Porto Vegan. Simples, mas altamente funcional, esta carteira permite alojar vários cartões mantendo as suas dimensões originais. Esqueça as carteiras que ocupam imenso espaço, e aceda aos seus cartões e documentos fácil e rapidamente.

Para os fãs de Desporto, o Smartwatch Desportivo da iServices permite-lhe usar ao pulso um autêntico personal trainer em diversas modalidades. Este gadget liga-se ao seu smartphone por meio de uma conexão Bluetooth Dupla, o que lhe permite, simultaneamente, estar constantemente a par das suas últimas notificações, chamadas, mensagens, atender chamadas ou controlar remotamente a câmara!

Se trabalha diariamente com múltiplos idiomas, deixe para trás as ferramentas de tradução e descubra o Vasco Tradutor M3. Comunique em até 70 idiomas diferentes ou vá mais além e aprenda o vocabulário de outros idiomas.

Descubra em iservices.pt ou numa das dezenas de lojas iServices por todo o país as melhores promoções de Cyber Week 2022.

