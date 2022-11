Fotos. Adepto invadiu campo no Portugal-Uruguai com bandeira LGBT e t-shirt com mensagens sobre Irão e Ucrânia

No Estádio Lusail, o início da segunda parte do Portugal-Uruguai foi marcado por uma interrupção provocada por uma invasão de campo. Um adepto entrou no relvado com a bandeira LGBT, correu em direção ao meio-campo do Uruguai e exibiu a bandeira e uma t-shirt alusiva à Ucrânia e ao Irão, antes de ser bloqueado por um segurança.

Nas fotografias e vídeos do momento, captado em direto pelas televisões, é possível ver o adepto com uma t-shirt que na frente tem o símbolo do Super-Homem e uma mensagem alusiva à situação na Ucrânia, país que está em guerra depois de ter sido invadido militarmente pela Rússia. Na frente da t-shirt, lê-se: “Salvem a Ucrânia”.

Já nas costas da t-shirt vê-se uma mensagem alusiva à situação no Irão, em que uma onda de protestos contra a ausência de direitos das mulheres está a abalar o país, na sequência da morte de Mahsa Amini, que foi detida pelas autoridades por não usar hijab. Nas costas da t-shirt lia-se a seguinte mensagem: “Respeito pelas mulheres iranianas”.