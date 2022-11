Em 2022 não devia ser necessário iniciar uma conversa sobre um disco (Blue Rev, dos Alvvays, posso desde já avançar) lembrando as normas implícitas de debate civilizado – nomeadamente que o valor de uma obra de arte é subjetivo e depende da ligação emocional que estabelecemos com o autor e o (em linguagem comercial) produto.

Músicos, etno-musicólogos e professores terão argumentos de outra ordem para provar que este trecho de música é de uma complexidade inalcançável, que determinado andamento de certa sinfonia só é possível graças a um virtuosismo porventura até então nunca ouvido, que à luz da História esta sequência de notas constituiu uma inovação de tal monta que ainda hoje os ecos de tão inusitada inspiração se fazem sentir.

Mas por entre a estupidamente complexa sequência de eventos que torna cada um de nós aquilo que é hoje, aos ouvidos menos sofisticados do ouvinte de música pop, uma coisa é boa quando mexe com as placas tectónicas em que a nossa estabilidade emocional assenta (ou quando nos arrebita a anca), e é má quando nos lembra empadão. O gosto educa-se, dizem, o que pressupõe a existência de uma educação tabelada, considerada a correta. Porém, em criança eu não gostava de nabos e hoje adoro; não suportava disco-sound e hoje maravilho-me a cada redescoberta. Nos tempos em que colocava os Joy Division num altar não imaginava que um dia iria apreciar Daddy Yankee ou Rosalía.

