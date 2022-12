A França e a Argentina têm encontro marcado para a final de domingo, às 15 horas, no Estádio Lusail. Se os franceses vencerem vão alcançar o terceiro título de campeão do mundo. O mesmo acontece com os argentinos. No entanto, caso a vitória sorria aos gauleses o marco é ainda mais assinalável uma vez que, desde 1962, nenhuma equipa vence duas edições consecutivas do Mundial.

A última seleção a vencer dois Campeonatos do Mundo consecutivos foi o Brasil que ganhou a prova em 1958 e 1962. A primeira equipa a conseguir semelhante proeza, foi a Itália em 1934 e 1938.

França e Argentina vão disputar uma final inédita. Das três vezes que as duas seleções se encontraram em Campeonato do Mundo, a vitória sorriu por duas vezes aos argentinos. Ainda assim, no encontro mais recente entre os dois países que aconteceu em 2018 na Rússia, os gauleses levaram a melhor frente à alviceleste por 4-3 numa partida a contar para os oitavos de final.

Se a França é a campeã em título, a Argentina vive em seca de títulos mundiais desde 1986. Os sul-americanos já choraram a derrota em três finais da prova. Por sua vez, os franceses têm apenas uma final perdida em 2006. No total, a seleção francesa alcançou quatro finais nas últimas sete edições do Mundial (Qatar inclusive).

Na seleção francês, o destaque individual vai para Mbappé que, até à final, participou em 8 golos, tantos quanto Messi. Na Rússia 2018, o jogador do PSG marcou quatro golos em sete jogos. No Qatar, leva já cinco golos. Tudo somado, o avançado já bateu o recorde de Pelé de mais golos marcados num Mundial antes dos 24 anos.

A jogar a segunda final consecutiva, Mbappé tem a possibilidade se tornar no jogador mais novo depois de Pelé a ser bicampeão do Mundo. O brasileiro alcançou o feito com 21 anos, o francês pode fazê-lo com 23 anos.