A publicação deste Direito de Resposta do presidente do conselho diretivo do IAVE, Luís Pereira dos Santos, ao artigo de opinião “Quando o IAVE não tem juízo, o povo é que paga” de Raquel Abecassis é feita ao abrigo da Lei de Imprensa.

A Imparcialidade da avaliação externa em Portugal

No passado dia 13 de dezembro, foi publicado um artigo de opinião no jornal Observador, da autoria de Raquel Abecassis, relativo aos dados das Provas de Aferição de 2022, cujo teor, de tão ofensivo, merece uma resposta perentória por parte do IAVE, Instituto de Avaliação Educativa, I.P.

O IAVE é um instituto público dotado de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira, que tem por missão a conceção dos instrumentos de avaliação externa dos alunos dos ensinos básico e secundário, o tratamento e a divulgação de informação relevante para a tomada de decisões que concorram para incrementar a qualidade, a eficácia e a eficiência do sistema educativo nacional, bem como assegurar a coordenação da participação nacional em estudos

internacionais de avaliação externa de alunos, em colaboração, nomeadamente, com a OCDE e a IEA.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.