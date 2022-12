Durante os festejos no relvado do Lusail Stadium após a vitória da Argentina na final do Campeonato do Mundo, um momento em particular correu mundo: uma mulher que, correndo na direção de Lionel Messi, foi recebida pelo astro argentino com um longo e caloroso abraço.

Inicialmente, a generalidade dos espetadores que assistiam às celebrações pensaram tratar-se da mãe do craque; na verdade, trata-se de Antonia Farías, cozinheira da seleção argentina.

Todos creían que era la mamá de Messi, pero no. La de ese abrazo hermoso es Antonia, la cocinera de la Selección Argentina ???????? pic.twitter.com/OVt884gT3w — Messi out of Context (@OutMessi_) December 20, 2022

A revelação foi feita pela televisiva argentina Todo Noticias. De acordo com a estação, Farías, de 42 anos, trabalha com a seleção há já uma década, acompanhando os jogadores para todo o lado e sendo responsável por confecionar a sua comida.

Farías gere a equipa de cozinheiros ao lado de Diego Iacovone, responsável pelos grelhados (ou não fosse a Argentina conhecida pelas suas carnes). Segundo a mesma fonte, o prato favorito dos novos campeões do mundo é bife à milanesa com molho à napolitana.

A sua proximidade com o plantel argentino é bem conhecida, com os jogadores a tratarem-na por “mãe”. Antonia é mesmo considerada um talismã da equipa, tendo estado presente em todas as grandes conquistas seleção, desde a Copa América, no Brasil, em 2021, passando pela Finalíssima de Londres frente à Itália, e agora no Qatar, no torneio que coroou a Argentina como a melhor seleção do mundo.