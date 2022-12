Cristiano Ronaldo está no Dubai à espera de assinar contrato com os sauditas do Al Nassr, segundo conta a Marca. O jornal espanhol revela também que é expectável que o negócio esteja concluído ainda em 2022, apesar de o internacional português ainda nunca ter admitido ter sido coonvidado. O mesmo órgão de comunicação social diz ainda que apesar de CR7 estar a atravessar um momento conturbado, o jogador não pensa em abandonar a seleção nacional e tem o desejo de estar no Mundial 2026 que se realiza nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O contrato de que a Marca refere contempla um pagamento de 200 milhões de euros por temporada a Ronaldo, somando salários e acordos publicitários. Do ponto de vista da Arábia Saudita, o país espera ganhar relevo futebolístico para poder organizar o Mundial 2030.

A transferência começou a ser pensada quando Cristiano Ronaldo rescindiu o contrato com o Manchester United depois de ter deixado críticas ao treinador e à estrutura do clube inglês numa entrevista a Piers Morgan. As declarações proferidas na conversa com o jornalista marcaram a campanha da seleção portuguesa no Mundial do Qatar. No entanto, no decorrer do Campeonato do Mundo, o avançado negou o interesse do Al Nassr na sua contratação.

Na edição 2022 da maior competição de seleções, Portugal ficou-se pelos quartos de final onde caiu perante Marrocos. No final do jogo com a seleção africana, Ronaldo deixou o relvado em lágrimas e até ao momento ainda não comentou a vitória da Argentina e de Messi, seu principal rival.

Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo treinou nas instalações do Real Madrid, em Valdebebas. Os adeptos começaram a pensar num possível regresso do português ao clube espanhol, mas tudo não passou de uma atitude de cortesia dos merengues para com o jogador que esteve a exercitar-se para manter a forma física. O Real Madrid e Cristiano Ronaldo mantêm uma boa relação.

Esta temporada, o Manchester United realizou 21 jogos. Ronaldo foi apenas titular em dez, sendo que, na Premier League o português jogou de início apenas em quatro partidas. Ainda assim, o capitão da seleção nacional marcou três golos e fez duas assistências em todas as competições.