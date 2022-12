A detenção de Andrew Tate foi prolongada 30 dias. O tribunal de Bucareste, na Roménia, concordou com o pedido da polícia para estender este período do polémico influencer, que é suspeito suspeito dos crimes violação e tráfico humano.

Tate foi detido juntamente com o seu irmão Tristan na passada quinta-feira. De acordo com a BBC News, as autoridades desconfiam que esta dupla famosa nas redes sociais, juntamente com outras duas mulheres romenas, fazem parte de um “grupo de crime organizado“.

O advogado da família Tate, Eugen Vidineac, indica que vão recorrer contra a detenção. “Não estamos numa fase em que a culpa ou inocência seja provada, por agora apenas discutimos as medidas preventivas”, disse Vidineac citado pela mesma fonte e acrescenta que os seus clientes rejeitam todas as acusações.

O influencer de 36 anos ainda não comentou diretamente o caso, mas antes de ser detido foi publicado um tweet na sua conta que aludia ao filme The Matrix, de 1999. “O Matrix enviou os seus agentes”, podia ler-se.

The Matrix sent their agents. — Andrew Tate (@Cobratate) December 30, 2022

Segundo a CNN, a polícia alega que os irmãos enganavam várias mulheres, levando-as para prédios na região de Ilfov, onde seriam forçadas com violência física e psicológica a produzir conteúdos pornográficos.

Contudo, o advogado adiantou à BBC News que durante a audiência da detenção, os dois irmãos permaneceram em direito de silêncio.

Recentemente, Tate e Greta Thunberg envolveram-se numa troca pública de provocações. Na terça-feira, 27 de dezembro, a ativista climática foi mencionada num tweet do ex-concorrente do Big Brother UK, que lhe pedia um email para onde enviar uma lista das “enormes emissões” dos seus 33 carros de luxo. A resposta de Thunberg deu a entender que o provocador estaria a tentar compensar alguma coisa.

Já depois desse episódio, Greta Thunberg celebrou a detenção de Tate. “Isto é o que acontece quando não se recicla as caixas de pizza”, escreveu a atitivista.