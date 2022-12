A resposta de Greta Thunberg, de 19 anos, a uma provocação do kickboxer anglo-americano Andrew Tate, de 36 anos, é um dos assuntos do momento no Twitter. Na terça-feira, 27 de dezembro, a ativista climática foi mencionada num tweet do ex-concorrente do Big Brother UK, que lhe pedia um email para onde enviar uma lista das “enormes emissões” dos seus 33 carros de luxo. A resposta de Thunberg deu a entender que o provocador estaria a tentar compensar alguma coisa.

“Olá @gretathunberg. Tenho 33 carros. O meu Bugatti tem um motor w6 8.0L quad turbo. Os meus DOIS Ferraris 812 Competizione têm 6.5L v12s. Isto é apenas o começo”, começou por escrever Tate. “Por favor dá-me o teu endereço de email para que possa enviar-te uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respetivas enormes emissões.”

A resposta da ativista sueca chegou na manhã desta quarta-feira. “Sim, por favor esclarece-me”, começou por escrever. “Envia-me um email para pénispequeno@arranjaumavida.com“.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.