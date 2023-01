A mensagem assusta: a humanidade perdeu. Primeiro ,“The Last Of Us” insere o espectador no início de tudo, 2003. Fica-se a conhecer Joel (Pedro Pascal) e num abrir e fechar de olhos entende-se com clareza que tipo de pessoa se tem à frente. Assim que o surto infeccioso de “The Last Of Us” bate à porta de Joel, este tenta fugir da cidade com a filha e o irmão. Na saída, encontra uma família à beira da estrada. O irmão quer parar, Joel não. “Mas eles têm uma criança”, diz o irmão, “nós também”, responde Joel. Protetor, gosta de jogar pelo seguro, determinado e capaz de tudo. Feita a introdução, salto para vinte anos depois, 2023, o ano em que também a série estreia. “The Last Of Us” bate à porta e reforça o óbvio: a humanidade perdeu. A série que estreia na HBO Max a 16 de janeiro será um dos acontecimentos no entretenimento desta década.

Há entusiasmo e há razões para o entusiasmo. Comece-se pelas razões, “The Last Of Us” é uma adaptação de um jogo da Playstation 3 lançado em 2013. Foi recebido com estrondo, entretanto tornou-se num daqueles “melhores videojogos de sempre”. Quase dez anos após o lançamento, ainda impressiona como a ideia de jogar é comprometida pela ideia de viver uma narrativa. O mundo de “The Last Of Us” sente-se vivo, em parte porque aquele universo puxa o jogador para o lado humano das personagens e menos para aquilo que o jogador pode fazer. Isto sem deixar de ser um jogo. Numa entrevista via Zoom realizada no início de dezembro, Pedro Pascal reforça essa ideia através da experiência de alguém que só teve contacto com o jogo vários anos depois: “Nunca tinha jogado antes de ter ficado com o papel. Ao jogá-lo, percebi como já era influente no cinema e na televisão.”

Eis o que o leitor que não joga videojogos – ou que não jogou “The Last Of Us” – não sabe: a influência do jogo da Playstation já se sente em muita coisa que vê. E aqui entra o tal entusiasmo, esta adaptação da HBO pode abrir portas a toda uma nova dinâmica do entretenimento, a das adaptações de videojogos para televisão. Já há muitas em produção (“Fallout”, “God Of War”, “Horizon”, entre outras) e nunca houve tanta certeza de que isto pode funcionar. As adaptações para cinema começaram na década de 1990 e não funcionaram, mas o formato série e o embalo de como a linguagem dos videojogos já existe na forma de contar histórias pode mudar a qualidade das adaptações e, em simultâneo, a perceção da audiência. É aqui que “The Last Of Us” se torna numa peça chave, como uma história de perda e sobrevivência com que se relaciona com facilidade. Chamou-se alguém para fazer a adaptação que já tinha feito algo semelhante muito bem, Craig Mazin (“Chernobyl”). Craig colaborou de perto com Neil Druckmann, um dos diretores criativos do jogo original.

