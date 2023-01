Morreu Gianluca Vialli, antigo futebolista italiano. Tinha 58 anos. Foi atleta da Sampdoria, da Juventus e do Chelsea, onde terminou a carreira enquanto jogador-treinador, e era agora comentador desportivo na Sky Sport Italia. Foi diagnosticado com cancro em 2017.

Venceu duas Taças dos Campeões Europeus, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Supertaça Europeia, duas ligas italianas e uma Taça de Inglaterra. Escreveu um livro chamado “Golos. 98 histórias + 1 para enfrentar os desafios mais difíceis”, onde revela ter sido diagnosticado com cancro e estar em tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Gianluca Vialli falou sobre o diagnóstico: “Passava bem sem ele. Mas não era possível. E depois considerei tudo isto apenas uma fase da minha vida que tinha de ser vivida com coragem e com a qual eu tinha de aprender alguma coisa. Sabia que era difícil e que iria ser difícil contar aos outros, à minha família. Nunca queremos magoar aqueles que nos amam: os meus pais, os meus irmãos e a minha irmã, a minha mulher, as nossas meninas”, admitiu.

E prosseguiu: “Isto acaba por provocar um sentimento de vergonha, como se aquilo que nos aconteceu fosse culpa nossa. Eu usava uma camisola debaixo da camisa para que ninguém reparasse, para continuar a ser o Vialli que todos conhecem. Depois decidi contar a minha história e incluí-la no livro”.

Gianluca Vialli representou a seleção de futebol italiana no Euro 1988 e em dois Mundiais: 1986 e 1990. A carreira futebolística começou na Série C1 em Cremonese. Em 1984 passou para o Sampdoria e chegou a jogar ao lado de Roberto Mancini, Toninho Cerezo, Pietro Vierchowod, Kantanec e Attilio Lombardo. Foi transferido em 1992 para a Juventus por 14,1 milhões de euros — um valor recorde à época. Esteve depois no Chelsea entre 1996 e 1999, tendo treinado a equipa de 1998 a 2000.