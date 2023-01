Os jogos das taças têm parecido um cenário apocalíptico para o Benfica em que a primeira coisa a sucumbir é o nível de desempenho. Desta vez, na visita ao Varzim para os oitavos de final da Taça de Portugal, não aconteceu. O fosso entre a Primeira Liga e a Liga 3 fica demonstrado com a diferença dos recursos individuais de cada plantel. É difícil, sem ferramentas, montar um percurso de salvação. No entanto, na caixa das arrumações, a superação é a primeira a saltar fora para se mostrar a quem abre o local de arrumo. Com recurso a ela, por vezes, o pequenos fazem-se gigantes. Mas também há dias em que ser grande não basta. A altura pode não ajudar quando o prémio está ao nível do chão.

Por isso, foi o rasteirinho Grimaldo a ter a primeira palavra a dizer num jogo em que o Varzim se agigantou, mas não chegou aos calcanhares de um Benfica em modo de voo depois da derrota em Braga para o campeonato. O lateral estava pouco conformado com a previsibilidade dos moldes em que a partida se estava a lançar: o Benfica dominante e o Varzim a descer no terreno sem travões que pudessem controlar o que quer que fosse. Como o mundo é dos loucos que querem alterar os trâmites da normalidade, só o espanhol acreditou que podia marcar aquele livre frontal e fazer a bola subir e descer até aterrar dentro da baliza do guarda-redes do Varzim, Ricardo.

