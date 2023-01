Se já começou a sentir aquele friozinho cortante que até agora andava desaparecido e nem tinha feito parecer inverno, prepare-se. A partir deste domingo vai ser sempre a arrefecer. Esta vai ser a primeira semana verdadeiramente invernal em temperaturas e os dias mais gelados os de quarta e quinta-feira. A previsão é que o centro e norte do país possa ficar coberto de neve na madrugada de quarta-feira, quando o termómetro pode descer aos 7ºC negativos.

Portugal tem estado sob o efeito de um comboio de tempestades carregadas de vapor de água vindas da zona das Caraíbas, transportadas por ventos de sul e responsáveis pelos recentes fenómenos extremos de chuva consecutivos. A partir de domingo, há uma mudança de carris. As tempestades passam a vir de latitudes superiores, são superfícies frontais frias que atravessam o país de norte para sul, com ventos de nor-noroeste. E a primeira, este domingo, traz associada uma massa de ar polar marítimo.

Ou seja, volta a chover de novo em quase todo o país, mas sobretudo nas regiões acima do Tejo e de forma forte, novamente, no Minho e no Douro Litoral. Mas além da chuva, os termómetros também começam a descer, ao ponto do IPMA ter colocado sob aviso amarelo, por causa da neve, cinco distritos, das três às seis da manhã, de domingo: Castelo Branco Guarda, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

ATUALIZAÇÃO 2023 1940 – Episódio de Tempo Frio no continentehttps://t.co/gUz6DrA1M1 — IPMA (@ipma_pt) January 13, 2023

